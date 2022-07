Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo il lancio in Cina all'inizio del mese, il RedMagic 7S Pro è stato lanciato a livello internazionale.

Il telefono presenta un design molto simile a quello del RedMagic 7 Pro, ma con opzioni di colore aggiuntive.

La più interessante è la colorazione "Mercury", che presenta un design argentato con elementi trasparenti. In contrasto con i consueti schemi di colore rosso e nero del marchio.

Il RedMagic 7S Pro è uno dei primi telefoni da gioco ad arrivare sul mercato con il processore di punta Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Questo nuovo SoC, insieme al chip di gioco Red Core 1 di Nubia, promette un aumento del 10% delle prestazioni di CPU e GPU con una riduzione del 30% del consumo energetico.

Ciò significa che potrete giocare più a lungo e con impostazioni più elevate rispetto ai modelli precedenti.

Il raffreddamento attivo integrato (con una ventola RGB sui modelli trasparenti) assicura che raramente si verifichino fenomeni di throttling e che si possa spremere fino all'ultimo bit di prestazioni dal processore.

Come di consueto, questo telefono è dotato di grilletti capacitivi da spalla, per darvi una marcia in più con i titoli FPS.

L'esperienza di gioco a tutto schermo è garantita anche dall'uso di una fotocamera per selfie sotto il pannello.

Il display è un FHD AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, apparentemente lo stesso pannello del suo predecessore.

Per quanto riguarda l'alimentazione, abbiamo una batteria a doppia cella da 5.000 mAh con un caricatore da 65W incluso nella confezione.

La versione internazionale del RedMagic 7S Pro è disponibile in tre configurazioni e sarà disponibile per il preordine a partire dal 2 agosto, con apertura delle vendite a partire dal 9 agosto 2022.

I prezzi sono i seguenti:

RedMagic 7S Pro Mercury con 18 GB di RAM + 512 GB di storage a 899 dollari - 949 euro - 809 sterline

RedMagic 7S Pro Supernova con 18 GB di RAM + 512 GB di memoria a 899 dollari - 949 euro - 809 sterline

RedMagic 7S Pro Obsidian con 12 GB di RAM + 256 GB di memoria a 729 dollari - 779 euro - 669 sterline

Scritto da Luke Baker. Modifica di Rik Henderson.