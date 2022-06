Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo il lancio in Cina, ZTE ha reso disponibile a livello globale il suo ultimo telefono di punta. Come le versioni precedenti, presenta caratteristiche innovative e un prezzo competitivo.

Il telefono sarà disponibile per l'acquisto dal 21 giugno, con preordini disponibili da oggi e un prezzo di 799 dollari negli Stati Uniti, 709 sterline nel Regno Unito e 829 euro in Europa.

Si tratta di un telefono dotato di molte specifiche prevedibilmente presenti in qualsiasi telefono Android di fascia alta. Si tratta di un processore Snapdragon 8 Gen 1 e di un ampio display AMOLED che supporta una profondità di colore di 10 bit, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 1500 nit.

Questo, però, non racconta tutta la storia. Il display nasconde la fotocamera selfie dietro di sé grazie alla più recente tecnologia UDC Pro dell'azienda, che posiziona una piccola porzione trasparente di display sopra l'obiettivo selfie, rendendolo praticamente invisibile.

Questo si traduce in una superficie dello schermo completamente priva di intagli e interruzioni, con cornici molto sottili all'esterno.

Un altro punto di forza è il sistema a tre fotocamere sul retro, che comprende tre sensori da 64 megapixel nei moduli primario, ultrawide e zoom periscopico. Quest'ultimo è dotato di zoom ottico 3,5x e di quella che ZTE chiama stabilizzazione "a livello Steadicam", che combina OIS ed EIS.

La batteria da 5000 mAh è in grado di ricaricarsi rapidamente grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 65 W di ZTE.

Il telefono sarà disponibile in due varianti a livello globale: 8GB/128GB e 12GB/256GB, entrambe con memoria UFS 3.1 e RAM LPDDR5 per velocità di lettura/scrittura elevate.

Sarà in vendita dal 21 giugno. Come già accennato, il prezzo parte da 799 dollari/829 euro/709 sterline per il modello con memoria inferiore, o 899 dollari/949 euro/809 sterline per la variante con memoria/RAM superiore.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Rik Henderson.