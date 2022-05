ZTE Axon 40 Ultra lanciato in Cina, lancio globale a giugno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - ZTE ha annunciato il suo ultimo smartphone di punta in Cina, con un lancio globale previsto per giugno.

Lo ZTE Axon 40 Ultra ha un display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz e una frequenza di campionamento touch di 360Hz per il gioco.

È alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 e fino a 12GB di RAM.

Viene fornito con una fotocamera under-display (UDC) con un sensore da 16 megapixel, permettendo un'esperienza senza notch.

C'è un sistema a tripla fotocamera sul retro, con una fotocamera principale da 64 megapixel (chiamata "fotocamera umanità" dal marchio), una ultra-wide da 64 megapixel e un teleobiettivo periscopio da 64 megapixel. I primi due sono dotati di sensori Sony IMX787, mentre il teleobiettivo è capace di uno zoom ottico fino a 5,7x.

Anche la stabilizzazione ottica dell'immagine è a bordo, per mantenere le cose stabili.

In termini di video, lo ZTE Axon 40 Ultra è in grado di registrare 8K UHD.

C'è una batteria da 5.000mAh e la ricarica veloce da 65W è supportata.

È ora disponibile per l'acquisto nella Cina continentale, al prezzo di 4998 yuan (circa 600 sterline) per un modello con 8GB di RAM e 256GB di storage, 5298 yuan per 12GB di RAM e 256GB di storage.

Il rilascio globale sarà il mese prossimo. Una data esatta deve ancora essere rivelata.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 9 Maggio 2022

Scritto da Rik Henderson.