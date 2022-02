Il telefono da gioco Nubia Red Magic 7 sarà lanciato la prossima settimana

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nubia ha annunciato che il suo prossimo telefono da gioco , il Red Magic 7, verrà lanciato il 17 febbraio.

Il marchio ha fatto il suo annuncio sul sito di social media cinese Weibo .

Il post tradotto suggerisce che vedremo una varietà di modelli della famiglia Red Magic 7.

Se la serie Red Magic 6 è qualcosa su cui basarsi, ciò potrebbe significare che vedremo un Red Magic 7, Red Magic 7 Pro, Red Magic 7R e Red Magic 7S Pro.

L'anno scorso, abbiamo dato un'occhiata al Red Magic 6 e al suo fratello più conveniente, il Red Magic 6R .

I telefoni ci hanno impressionato sia in termini di prestazioni che di prezzo, quindi siamo entusiasti di vedere cosa ha in serbo la prossima generazione.

Allo stato attuale, Nubia non ha rivelato alcuna specifica ufficiale per i nuovi dispositivi, ma ci sono state alcune perdite per farci sapere cosa aspettarci.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

È probabile che vedremo un chip Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta il dispositivo e una ricarica rapida da 165 W.

Se si rivelasse vero, 165 W sarebbe la ricarica più veloce che abbiamo mai visto e questi portatili da gioco assetati di energia possono sicuramente usarlo.

È stato anche suggerito che potremmo vedere una fotocamera selfie sotto lo schermo , che aiuterebbe a eliminare le grandi cornici sulla fronte viste su alcuni membri della gamma Red Magic.

Scritto da Luke Baker.