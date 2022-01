Red Magic 7 appare sui siti di certificazione e benchmark

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il braccio di gioco di Nubia - Red Magic - potrebbe aver lanciato solo di recente il suo smartphone più attuale , ma ciò apparentemente non gli ha impedito di volerlo sostituire in un futuro molto prossimo.

Le prove online suggeriscono che la società sta preparando il lancio del suo prossimo flagship, il Red Magic 7, con il telefono che è apparso su TENAA (un sito di certificazione cinese) e Geekbench (un popolare strumento di benchmarking).

Queste perdite indicano un telefono che sarà alimentato, come al solito, dall'ultimo e più potente processore Snapdragon. In questo caso, questo è lo Snapdragon 8 Gen 1 , che sarà la piattaforma di punta del 2022 scelta da molti produttori.

Le perdite di Geekbench sono difficili da verificare, ma con il telefono che è arrivato anche in un sito di certificazione, è quasi certo che il telefono verrà lanciato nei prossimi mesi.

Se vogliamo prendere sul serio le perdite, ci aspettiamo un telefono con un'enorme RAM fino a 18 GB e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, con altre varianti di RAM/storage disponibili. Si dice anche che venga lanciato con Android 12 immediatamente.

È stato inoltre indicato che il Red Magic 7 sarà dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel e di una selfie cam da 8 megapixel, oltre a un ampio display OLED con risoluzione Full HD+ da 6,8 pollici.

Poiché si tratta di un telefono da gioco, sarà quasi sicuramente caratterizzato da un pannello ad alta frequenza di aggiornamento con risposta al tocco rapida e priva di latenza e pulsanti aggiuntivi sulla spalla.

Sebbene non ci siano immagini per accompagnare questa fuga di notizie, è probabile che il telefono sembrerà abbastanza simile alla gamma Red Magic 6S lanciata a settembre. È un look che non è cambiato molto negli ultimi due anni.

Non c'è ancora nessuna parola ufficiale sul telefono. Quindi, per ora, prendi queste fughe di notizie così come sono. Tuttavia, dati i tempi di abbandono storicamente rapidi di Red Magic, non sarebbe poi così sorprendente vedere un modello Red Magic 7 lanciato solo quattro anni dopo la prima generazione.

Scritto da Cam Bunton.