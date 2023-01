Xiaomi 13S Ultra in uscita in Europa al MWC 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Mobile World Congress si preannuncia già come un evento di grande richiamo, con Xiaomi che si dice abbia in cantiere l'annuncio di un nuovo telefono.

Secondo un nuovo rapporto, si tratterà dello Xiaomi 13S Ultra. Dopo aver già annunciato lo Xiaomi 13 in Cina, l'azienda avrebbe ora pronto un modello aggiornato per il mercato europeo.

91mobiles riporta che il telefono sarà presentato al Mobiel World Congress 2023 di Barcellona, evento che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo.

Per quanto riguarda le specifiche, ci si aspetta che lo Xiaomi 13S Ultra si affidi all'ottica Leica, come è avvenuto per i modelli precedenti. È previsto un sensore da 1 pollice, ma i dettagli sul resto del sistema fotografico sono finora difficili da ottenere.

All'interno, è probabile che venga utilizzato il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, fiore all'occhiello dell'azienda, e che venga montato un display QHD+.

Anche in questo caso i dettagli sono pochi, ma se Xiaomi presenterà davvero un nuovo telefono di punta nelle prossime settimane, è probabile che ne sapremo di più da qui ad allora.

L'evento Mobile World Congress vedrà la presentazione di numerosi prodotti nuovi e aggiornati e anche noi terremo gli occhi e le orecchie ben aperti.

Scritto da Oliver Haslam.