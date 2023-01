Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie Redmi Note 12 ha iniziato il suo rollout globale dopo l'evento di lancio tenuto da Xiaomi in India.

La serie comprende tre telefoni: il Redmi Note 12 5G, il Redmi Note 12 Pro 5G e il Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Ecco cosa offre ciascun dispositivo:

Redmi Note 12 5G

Il Note 12 5G è il più economico del gruppo ed è disponibile in due configurazioni.

C'è un modello da 4GB+128GB a 17.999 INR (220 dollari) e una versione da 6GB+128Gb a 19.999 INR (240 dollari).

Offre un processore Snapdragon 4 Gen 1, un display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

È presente anche una tripla fotocamera posteriore con uno scatto primario da 48MP, uno ultra-wide da 8MP e uno macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 13MP.

Redmi Note 12 Pro 5G

Il Note 12 Pro è disponibile in tre varianti: 6GB+128GB, 8GB+128GB o 8GB+256GB.

I prezzi vanno da 24.999 INR (300 dollari) a 27.999 INR (340 dollari).

A questo prezzo si ottiene lo stesso display AMOLED a 120 Hz, ma il processore è stato aggiornato al MediaTek Dimensity 1080.

La capacità di 5.000 mAh rimane invariata, ma il modello Pro si ricarica più velocemente a 67W.

La fotocamera principale passa a un sensore da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, mentre le fotocamere ausiliarie rimangono invariate.

Anche la fotocamera per i selfie viene aggiornata a 16MP sul modello Pro.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Il Note 12 Pro+ è disponibile con 8 GB+256 GB per 29.999 INR (360 dollari) o con 12 GB+256 GB per 32.999 INR (400 dollari).

Le specifiche sono per lo più le stesse del Note 12 Pro, ma la ricarica rapida è aumentata a 120W.

Inoltre, vanta un'enorme fotocamera primaria Samsung HPX da 200 MP con OIS, mentre le altre fotocamere rimangono invariate.

Non è ancora chiaro quando questi dispositivi saranno disponibili al di fuori dell'India, ma per chi si trova in questa regione sarà possibile acquistarne uno a partire dall'11 gennaio 2023.

Luke Baker