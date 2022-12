Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha presentato ufficialmente gli Xiaomi 13 e 13 Pro, nuovi telefoni che offrono numerose funzionalità di fascia alta, tra cui il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2.

Entrambi i nuovi telefoni Xiaomi utilizzano il nuovissimo chip Qualcomm, il che significa che le prestazioni non mancheranno a nessuno dei due. Ma ci sono differenze tra i due telefoni che vale la pena notare.

Partendo dallo Xiaomi 13, il telefono è dotato di uno schermo OLED da 6,39 pollici FHD+ con supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. All'interno si trova una batteria da 4.500 mAh che può essere ricaricata fino a 67 W con un cavo vecchio stile. Per quanto riguarda le fotocamere, la principale è da 50 megapixel con HyperOIS. La fotocamera secondaria è da 12 megapixel ultrawide, mentre una fotocamera da 10 megapixel si occupa del teleobiettivo.

Gli acquirenti di Xiaomi 13 pagheranno 3.999 yuan (circa 465 sterline o 572 dollari) per un modello con 128 GB di memoria e 8 GB di RAM, mentre la versione da 512 GB con 12 GB di RAM costerà 4.999 yuan (circa 582 sterline o 716 dollari). Le opzioni di colore includono il nero, il bianco e il verde Wilderness, mentre sarà offerto anche il blu con finitura in ecopelle.

Nel mondo dello Xiaomi 13 Pro le cose si fanno più interessanti. Lo stesso chip Snapdragon 8 Gen 2 è abbinato a uno schermo OLED curvo da 6,73 pollici QHD+ con la stessa frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma la ricarica via cavo aumenta a 120W. Per quanto riguarda le fotocamere, la fotocamera principale IMX989 da 50 megapixel da un pollice è affiancata da un'altra fotocamera da 50 megapixel, questa volta con funzioni ultrawide. Una terza fotocamera da 50 megapixel si occupa anche di teleobiettivi 3x.

Chi acquisterà lo Xiaomi 13 Pro potrà scegliere tra quattro diverse opzioni di memoria quando sarà in vendita in Cina il 14 dicembre. Il modello base sarà quello da 128 GB con 8 GB di RAM, venduto a 4.999 yuan cinesi (circa 582 sterline e 716 dollari), mentre il modello top di gamma da 512 GB di storage e 12 GB di RAM sarà venduto a 6.299 yuan (circa 734 sterline o 902 dollari). I colori includono Ceramic Black, Ceramic White e Wilderness Green.

Non si sa ancora nulla sulla disponibilità internazionale: per quella bisognerà aspettare il prossimo anno. Se siete in Cina, potete effettuare l'ordine oggi stesso.

