POCO X5 5G trapela in più database normativi

(Pocket-lint) - Il POCO X5 5G dovrebbe essere annunciato a breve, ma ha già fatto la sua comparsa in diversi database normativi internazionali.

Il telefono ha fatto la sua comparsa sul sito di certificazione cinese 3C, confermando che avrà il numero di modello 22101320C. L'elenco conferma anche che il telefono supporterà la ricarica rapida da 67 W, il che significa che gli acquirenti non rimarranno con le mani in mano mentre il telefono si ricarica.

Lo stesso telefono è già apparso nei documenti della FCC, mentre il sito web IMDA ha confermato che presumibilmente non è troppo lontano da un rilascio ufficiale. Altre apparizioni includono il sito web del Bureau of Indian Standards (BIS).

Cosa siamo riusciti a dedurre da questi vari avvistamenti? A parte la capacità di ricarica, sembra che il POCO X5 5G sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh, mentre ci viene detto di aspettarci un chip Snapdragon 778G+ abbinato a un display con supporto alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Oltre a questo, non c'è molto di cui parlare. Le specifiche della fotocamera sono ancora sconosciute, il che è probabilmente ciò che la maggior parte delle persone vuole sapere a questo punto. Non abbiamo nemmeno aspettative certe sulla data di uscita, ma l'apparizione del telefono in una serie di database normativi potrebbe suggerire che il telefono si sta preparando a essere svelato prima del previsto.

Scritto da Oliver Haslam.