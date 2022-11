Le specifiche di Xiaomi 13 sono trapelate online con Snapdragon 8 Gen 2 e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi aveva già detto che avrebbe costruito un telefono con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e ora pensiamo di sapere quale sarà.

Dopo che la scorsa settimana Qualcomm ha presentato il suo prossimo e più veloce chip per telefoni, era solo questione di tempo prima di avere la conferma di quali telefoni verranno utilizzati. Ora, una fuga di notizie suggerisce che lo Xiaomi 13 beneficerà del miglior chip di Qualcomm fino ad oggi.

Il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso informazioni sull'imminente uscita. Secondo loro, lo Snapdragon 8 Gen 2 alimenterà lo Xiaomi 13, ma non è tutto ciò che possiamo aspettarci.

Oltre al chip, Digital Chat Station afferma che possiamo aspettarci un display con risoluzione 2K e una fotocamera principale Sony IMX8 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine.

Oltre a questo, si parla anche del supporto per la ricarica rapida a 120 W, il che significa che sarà possibile ricaricare questo ragazzaccio in pochissimo tempo. Questo potrebbe essere utile se le promesse di Qualcomm sulle prestazioni sono fondate, ma le sue affermazioni sulla migliore gestione dell'energia non lo sono.

Secondo quanto riportato in precedenza, Xiaomi lo spedisce con un display da 6,2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il che rende la scheda tecnica piuttosto interessante.

Sono tutte notizie promettenti e dovrebbero garantire un ragionevole miglioramento rispetto allo Xiaomi 12 uscente, con una capacità di ricarica particolarmente impressionante visto il limite di 67W del modello precedente.

Scritto da Oliver Haslam.