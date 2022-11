I rendering di Xiaomi 13 e 13 Pro mostrano un'enorme fotocamera e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi è in attesa dello Xiaomi 13 o 13 Pro ora ha almeno alcuni rendering da guardare in attesa dell'uscita prevista per fine anno.

Le nuove immagini condivise dal leaker Steve "OnLeaks" Hemmerstoffer mostrano sia lo Xiaomi 13 standard che lo Xiaomi 13 Pro di fascia alta, con quest'ultimo che, se ci stiamo orientando bene, presenta una fotocamera di dimensioni maggiori. Il modello standard assomiglia sorprendentemente anche all'iPhone 14.

Partendo dal modello standard, i rendering trapelati mostrano un telefono con uno schermo piatto da 6,2 pollici e un foro centrale per la fotocamera nella parte superiore. Anche le tre fotocamere sembrano avere uno spazio intorno alla parte posteriore. Oltre a questo, sembra piuttosto grande in una finitura bianca e argento con il telefono che misura 152,8 mm x 71,5 mm x 8,3 mm, secondo il rapporto in collaborazione con CompareDial.

Passando al più imponente Xiaomi 13 Pro, il dispositivo appare ancora più bello in nero. Secondo il rapporto di Zoutons, il dispositivo misura 163 mm x 74,6 mm x 8,8 mm, mentre lo spessore della fotocamera lo porta a 11,8 mm. Il display curvo dovrebbe avere una dimensione di circa 6,55 pollici, sempre con una fotocamera centrale a fori.

Secondo precedenti fughe di notizie sullo Xiaomi 13 Pro, il dispositivo monta un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un trio di fotocamere da 50 megapixel. Ma per quanto riguarda la data di conferma, nessuno lo sa. La cosa più probabile è un annuncio verso la fine dell'anno, forse addirittura nel 2023. A quel punto avremo a disposizione alcune specifiche concrete e i prezzi di entrambi i modelli.

Scritto da Oliver Haslam.