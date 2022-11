Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il 12S Ultra di Xiaomi è stato utilizzato per creare un nuovo concept phone, in grado di utilizzare un obiettivo Leica a grandezza naturale e di accoppiarlo con un sensore da 1 pollice.

Il nuovo concept è stato presentato da Xiaomi sulle sue pagine social, mentre un video mostra come potrebbero andare le cose. Sempre che questo concept si trasformi in un telefono in commercio, cosa che al momento non è affatto garantita.

Tuttavia, se ciò dovesse accadere, l'oggetto sarebbe davvero molto interessante. Basato sullo Xiaomi 12S Ultra, questo concept sfrutta il sensore da 1 pollice per dare ai proprietari la possibilità di agganciare un obiettivo fotografico a grandezza naturale. In questo modo i fotografi non dovranno accontentarsi di quello relativamente piccolo integrato nel telefono, consentendo di ottenere foto ancora migliori. Inoltre, non si tratta di un obiettivo qualsiasi: il concept mostra l'utilizzo di obiettivi della serie M di Leica.

Leica ha già messo le mani sullo Xiaomi 12S Ultra dopo aver collaborato con l'azienda cinese per il suo sistema di fotocamere, ma questo concept porta le cose a un livello completamente nuovo, includendo un sensore secondario da 1 pollice.

Secondo Xiaomi, questo concept offrirebbe ai fotografi la possibilità di scattare foto in formato RAW a 10 bit, con aggiornamenti all'app della fotocamera integrata che consentirebbero varie funzionalità di messa a punto.

Sfortunatamente, sembra improbabile che questa soluzione veda mai la luce, anche perché il mercato di riferimento è relativamente limitato.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.