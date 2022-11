Le specifiche dello Xiaomi 13 Pro sono trapelate e sembrano davvero ottime

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mentre il 2022 volge al termine, l'attenzione si sta già rivolgendo agli annunci dei telefoni di punta del 2023, con lo Xiaomi 13 Pro che è l'ultimo a trapelare.

L'ultima ammiraglia di Xiaomi - lo Xiaomi 12T Pro - è stata annunciata solo un mese fa, ma questo non significa che l'azienda non stia preparando la prossima grande novità. Si tratta probabilmente dello Xiaomi 13 Pro e una nuova fuga di notizie sembra averci fornito tutti i dettagli, compresi i chip e le fotocamere che possiamo aspettarci.

Partendo dal chip che sarà al centro del nuovo Xiaomi 13 Pro, il leaker Yogesh Brar afferma che possiamo aspettarci l'utilizzo del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Questo sarà accoppiato a una fotocamera di ultima generazione. Secondo quanto riferito, sarà abbinato a 8 o 12 GB di RAM a seconda della configurazione scelta, mentre lo spazio di archiviazione andrà da 128 a 512 GB.

Per quanto riguarda la ricarica, Brar afferma che dovremmo aspettarci una batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica rapida a 120 W, assicurando agli acquirenti di non dover aspettare che il loro nuovo telefono si accenda.

Xiaomi 13 Pro



- 6.7" E6 2K LTPO

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB di RAM

- 128/256/512GB di storage

- Camma posteriore: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Tele)

- Camma anteriore: 32MP

- Android 13, MIUI 14*

- Batteria da 4.800mAh, ricarica rapida da 120W

- Surge C2, chip P2

- Scienza del colore Leica- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 31 ottobre 2022

Sul retro, la fotocamera principale da 50 megapixel sarà affiancata da una ultrawide da 50 megapixel, secondo Brar, mentre un altro sensore da 50 megapixel si occuperà del teleobiettivo. Una fotocamera frontale da 32 megapixel si occuperà dei selfie, con un chip Surge C2 incaricato dell'elaborazione delle immagini. Verrà utilizzata anche la scienza del colore Leica.

Per quanto riguarda ciò che la maggior parte delle persone passerà il tempo a guardare, Brar indica un display 2K da 6,7 pollici con supporto per una frequenza di aggiornamento dinamica tramite la tecnologia LPTO.

Si tratta di molte informazioni su un dispositivo che non è ancora stato annunciato, ma per conoscere tutti i dettagli più precisi dovremo aspettare la presentazione ufficiale. Se il passato è indicativo, è probabile che ciò avvenga intorno al nuovo anno.

Scritto da Oliver Haslam.