La linea Note 12 di Redmi è qui con una sorpresa da 200 megapixel

(Pocket-lint) - Redmi ha annunciato oggi la nuova serie Note 12, composta da un telefono in più rispetto a quanto ci aspettavamo: salutate il Note 12 Discovery Edition.

Il grande annuncio di Xioami include gli attesi Note 12 5G, Note 12 Pro e Note 12 Pro+, ma c'è un quarto telefono che si trova in cima alla linea. Si chiama Discovery Edition ed è molto simile al Note 12 Pro+, ma con un paio di differenze notevoli.

Iniziamo dal fondo.

Redmi Note 12 5G

Il Redmi Note 12 5G è dotato di un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400x1080 e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. La luminosità è di 450 nit.

Per quanto riguarda il processore, c'è un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 affiancato da 4GB, 6GB o 8GB di RAM a seconda del modello scelto e una batteria da 5.000mAh con ricarica cablata da 33W. Uno scanner di impronte digitali montato lateralmente si occupa della biometria. La fotocamera principale del Note 12 5G è da 48 megapixel con una fotocamera per selfie da 8 megapixel.

Per quanto riguarda i prezzi, il Note 12 5G parte da 1.199 RMB (circa 166 dollari) ed è disponibile nei colori blu, bianco e nero.

Redmi Note 12 Pro

Il prossimo è il Redmi Note 12 Pro. In termini di differenze rispetto al modello base, lo schermo è lo stesso, ma è più luminoso (500 nit) e ha un migliore rapporto di contrasto. È presente anche il supporto per Dolby Vision, HDR10 e HDR10+.

All'interno, un chip aggiornato significa l'arrivo del MediaTek Dimensity 1080 con 6GB, 8GB o 12GB di RAM a seconda del modello scelto. La batteria è la stessa da 5.000 mAh, ma ora si ricarica a 67W.

Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel affiancata da una ultra-wide da 8 megapixel. Una fotocamera macro da 2 megapixel completa il tutto. Davanti, la fotocamera selfie raddoppia a 16 megapixel. Il Note 12 Pro supporta due SIM per chi ne ha bisogno. Il prezzo di questo modello parte da 1.699 RMB (circa 235 dollari) e si può scegliere tra blu, bianco, nero e viola.

Redmi Note 12 Pro+

Il prossimo è il Redmi Note 12 Pro+. E qui le cose si fanno interessanti. Questo dispositivo è molto simile al Note 12 Pro, ma con alcune eccezioni degne di nota. Tra queste, una nuova fotocamera Samsung HPX da 200 megapixel, ma tutte le altre rimangono invariate. C'è anche il supporto per la tecnologia HyperCharge da 120W.

Oltre a questo, tutto il resto rimane invariato, ma il modello base da 128 GB non esiste più: o 256 GB o niente. I prezzi del Note 12 Pro+ partono da 2.199 RMB (circa 304 dollari) e sono disponibili le colorazioni blu, bianco e nero.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Infine, l'inaspettato Redmi Note 12 Discovery Edition. Anche in questo caso è quasi identico al Note 12 Pro+, ma ha una batteria più piccola - solo 4.300 mAh. Anche in questo caso c'è solo un'opzione di archiviazione: 256 GB con 8 GB di RAM o niente. È inoltre disponibile solo in nero e costa 2.399 RMB (circa 330 dollari).

La serie Redmi Note 12 sarà in vendita il 30 ottobre nella Cina continentale e potete leggere tutti i dettagli nel comunicato stampa riportato di seguito.

Scritto da Oliver Haslam.