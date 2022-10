La serie Note 12 di Redmi viene lanciata il 27 ottobre e almeno uno è curvo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie di telefoni Redmi Note 12 sarà annunciata il 27 ottobre e una nuova immagine suggerisce che almeno uno di essi avrà uno schermo curvo.

Partendo dalla data di uscita, un nuovo post su Weibo mostra un'immagine promozionale della nuova linea di telefoni Redmi Note 12 di Xiaomi, con tanto di data del 27 ottobre. Ciò significa che mancano pochi giorni per avere tutte le risposte su una serie che dovrebbe includere tre telefoni: Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+. E forse sappiamo già qualcosa di più sul Redmi Note 12 Pro+.

Infatti, un'altra fuga di notizie sembra mostrare tutti i telefoni affiancati, compreso almeno uno che ha chiaramente un display AMOLED curvo. È molto probabile che questo sia il meglio del meglio, il che significa che il Redmi Pro+ è probabilmente quello da scegliere se si desidera uno schermo che cade oltre le guide laterali.

Per quanto riguarda le altre specifiche, ci aspettiamo che tutte le serie utilizzino il nuovo chip MediaTek Dimensity 1080, mentre il più sofisticato dei tre avrà una ricarica rapida da 210W per coloro che non possono aspettare. Si parla anche di una fotocamera da 200 megapixel per la fascia alta.

Scritto da Oliver Haslam.