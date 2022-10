Xiaomi 12T Pro da 200MP è ufficiale, viene lanciato insieme al 12T e sarà disponibile nel corso del mese

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi ha lanciato una nuova gamma di ammiraglie, aggiungendo alla serie 12 un aumento delle specifiche tecniche e miglioramenti alla fotocamera e dando loro l'etichetta "T", per farvi capire che si tratta di un modello aggiornato.

I modelli di questo aggiornamento di fine anno sono due: lo Xiaomi 12T e il 12T Pro, entrambi con un design molto simile, ma con la versione "Pro" che offre specifiche leggermente superiori in alcuni reparti.

Come molti altri telefoni Android lanciati alla fine del 2022, il telefono Pro con specifiche più elevate è alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1, che offre prestazioni ed efficienza della batteria leggermente migliori rispetto allo Xiaomi 12 Pro. (Il 12T normale ha il MediaTek Dimensity 8100-Ultra).

La caratteristica principale, tuttavia, è la nuova fotocamera principale. Come il Moto Edge 30 Ultra, lanciato di recente, lo Xiaomi 12T Pro è dotato di un sensore da 200 megapixel.

Si tratta di un sensore da 1/1,22", quindi piuttosto grande rispetto ai sensori degli smartphone, che consente a Xiaomi di combinare più pixel per creare un pixel più grande, che secondo l'azienda contribuisce a fornire prestazioni elevate in condizioni di scarsa illuminazione, messa a fuoco rapida e immagini molto chiare.

Inoltre, l'azienda è in grado di implementare una funzione di zoom 2x/ritratto all'interno dello stesso sensore senza perdere molti dettagli. A questo si aggiungono un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel.

Al contrario, il normale Xiaomi 12T presenta una fotocamera primaria da 108 megapixel, ma gli stessi obiettivi secondari e terziari. Per il resto, molte specifiche rimangono simili a quelle della serie Xiaomi 12. Ciò significa un grande schermo da 6,67 pollici e un'ampia superficie per il ritratto.

Ciò significa un ampio display OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz su entrambi i telefoni. L'unica differenza tra il modello Pro e quello normale è che il modello Pro è dotato di Dolby Vision.

I due nuovi modelli sono inoltre dotati di grandi batterie da 5000 mAh e della stessa tecnologia di ricarica rapida da 120 W, che garantisce una ricarica completa in meno di 20 minuti.

Considerando le specifiche, il prezzo sarà molto competitivo (almeno nel Regno Unito).

Xiaomi venderà il 12T con 8GB/128GB a 499 sterline, o a 399 sterline se si coglie l'offerta early bird dal 20 al 24 ottobre. C'è anche un modello da 8GB/256GB per 50 sterline in più. Il prezzo è di 549 sterline, o di 499 sterline se si sceglie il periodo di prevendita.

Per quanto riguarda il modello Pro, il prezzo di vendita sarà di 699 euro. Anche in questo caso, se approfittate dell'offerta early bird, potrete acquistarlo a 599 sterline e ricevere in regalo un tablet Redmi Pad.

