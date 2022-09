Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si prevede che Xiaomi aggiornerà presto la sua offerta di telefoni di punta, proponendo una versione con specifiche maggiorate degli Xiaomi 12 e 12 Pro, chiamati rispettivamente Xiaomi 12T e 12T Pro.

Ora, grazie a un nuovo leak di rendering ufficiali prima del lancio, sappiamo che il loro aspetto sarà quasi identico a quello dei loro predecessori.

Questi rendering mostrano un dispositivo con la stessa isola fotografica minimale sul retro, con una forma rettangolare semplice ma attraente e obiettivi ben divisi.

Guardando il modello 12T Pro, vediamo la scritta "200MP" chiaramente riportata sul retro, confermando essenzialmente le voci che avevamo sentito in precedenza, ovvero che il nuovo modello 12T Pro sarà dotato del sensore della fotocamera ad altissima risoluzione di Samsung, proprio come il Moto Edge 30 Ultra.

L'unica vera differenza visibile tra questi modelli e i loro predecessori sembra essere il quadrato di vetro intorno alla fotocamera principale, che sostituisce la finitura metallica dei modelli 12 e 12 Pro.

A parte questo, ci aspettiamo di vedere un telefono alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, che sostituisce l'SD 8 Gen 1 del modello Pro uscente.

Ci aspettiamo anche di vedere un display OLED da 6,7 pollici a 120 Hz, una batteria da 5000 mAh e una ricarica da 120 W nel modello di fascia più alta. Per quanto riguarda il 12T normale, si dice che sarà dotato di un processore MediaTek Dimensity, in quanto il rivale di Qualcomm continua la sua corsa per diventare un nome più familiare nel mercato degli smartphone.

I telefoni dovrebbero essere lanciati nelle prossime settimane, quindi non manca molto per scoprire esattamente cosa arriverà dalla prossima linea top di gamma di Xiaomi.

Scritto da Cam Bunton.