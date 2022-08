Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha rivelato ufficialmente lo smartphone pieghevole Mi Fold 2 al termine del discorso annuale di Lei Jun trasmesso in Cina l'11 agosto, sulla scia del Galaxy Z Fold 4 di Samsung.

L'azienda ha presentato lo smartphone pieghevole super sottile prima dell'evento, affermando che il dispositivo è il "telefono pieghevole più sottile al mondo" con soli 5,4 mm. In confronto, il Samsung Galaxy Z Fold 4 misura 6,3 mm.

Il problema? È molto probabile che il dispositivo sia disponibile solo in Cina, come il suo predecessore, quindi potrebbe non essere possibile acquistarlo a seconda del luogo in cui ci si trova.

Xiaomi

Tuttavia, lo Xiaomi Mi Fold 2 offrirà un sistema di fotocamere con un sensore principale da 50 megapixel con f/1.8 e OIS, oltre all'intelligenza Leica, come lo Xiaomi 12S. È inoltre dotato di una cerniera a goccia, che consente di ottenere un design a libro super sottile, e si ricarica tramite USB-C.

All'esterno è presente un display OLED da 6,56 pollici, mentre il display interno è uno schermo LTPO da 8,02 pollici quando è aperto, un po' più grande del display da 7,6 pollici dello Z Fold 4.

Nella parte superiore dello schermo è presente una fotocamera con foro di punzonatura, senza fotocamera sotto il display come quella offerta da Samsung, e sullo schermo interno è presente una frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz.

Sotto il cofano, lo Xiaomi Mi Fold 2 utilizza il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e offre 12 GB di RAM e una scelta di 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage. È inoltre supportata una velocità di ricarica di 67 W e la batteria è confermata a 4500 mAh. Sono presenti anche altoparlanti Harmon Kardon.

Il prezzo partirà da 8999 yuan (circa £1120/$1340), anche se la disponibilità non è ancora stata rivelata. Sembra che sarà disponibile in due colori: oro e nero.

Scritto da Britta O'Boyle.