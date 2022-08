Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Di recente abbiamo sentito voci sull'imminente uscita del prossimo telefono pieghevole di Xiaomi, e ora sembra più probabile che mai.

L'esperto leaker Ice Universe ha pubblicato su Twitter un video che mostra lo Xiaomi Mix Fold 2 in tutta la sua sottile e lucente gloria.

Xiaomi MIX Fold2, il video è qui, è il momento di sorprendervi, il telefono pieghevole più sottile di sempre, fate attenzione al tipo C, è solo un po' più spesso del tipo C, non può essere più sottile. Solo 5,x mm di spessore. pic.twitter.com/FkX62zpVv3-