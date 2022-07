Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi dovrebbe presentare presto lo smartphone Mix Fold 2 con un display pieghevole migliorato e una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz.

Secondo quanto riferito, l'azienda dovrebbe lanciare il prossimo telefono pieghevole, chiamato Xiaomi Mix Fold 2, nell'agosto del 2022. Un recente tweet del tipster Abhishek Yadav suggerisce che lo smartphone sarà finalmente presentato il mese prossimo e potrebbe essere presentato insieme alla MIUI 14 di nuova generazione dell'azienda. Si dice che arriverà intorno al 16 agosto 2022, in occasione delle celebrazioni per il 12° anniversario dell'azienda. Se Xiaomi terrà un evento quel giorno, forse annuncerà anche il suo telefono pieghevole di prossima generazione.

Secondo quanto riportato, il display pieghevole interno dello Xiaomi Mix Fold 2 sarà dotato di un display LTPO OLED da 8,1 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz.

Xiaomi lancerà Xiaomi Fold 2 il mese prossimo, cioè ad agosto 2022. - Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 27 luglio 2022

Il display offrirà anche una risoluzione 2K con un rapporto d'aspetto 21:9. Si dice che Xiaomi presenterà anche un nuovo design della cerniera per una maggiore durata. Inoltre, lo smartphone potrebbe funzionare con il SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm. Tra le altre caratteristiche si parla di 16 GB di RAM, 1 TB di spazio di archiviazione e ricarica rapida da 67W. Per quanto riguarda il costo di tutta questa tecnologia, ricordiamo che lo Xiaomi Mix Fold di prima generazione costava 12.999 CNY (circa 1.580 sterline/1.928 dollari) in Cina.

Non è mai stato venduto al di fuori della Cina.

Dato che non ha mai avuto un'ampia disponibilità, si deve presumere che lo Xiaomi Mix Fold 2 non sarà disponibile nei mercati internazionali, ma non si sa mai. Pocket-lint vi terrà aggiornati non appena verranno annunciati ulteriori dettagli.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Maggie Tillman.