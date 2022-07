Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha presentato l'ultimo modello che va ad aggiungersi ai telefoni della serie 12. Curiosamente, questo annuncio arriva dopo il lancio del 12S, in cui molti dei modelli della serie 12 sono stati sostituiti (almeno in Cina).

Tuttavia, lo Xiaomi 12 Lite porta con sé le solite caratteristiche del modello "Lite". Ciò significa principalmente che avremo un telefono sottile e leggero, dotato di tecnologia di alto livello in un dispositivo che costa molto meno dei suoi modelli di punta.

Il design è uno dei punti chiave di questo telefono e, proprio come l'11 Lite, presenta un corpo davvero sottile: solo 7,29 mm di spessore e 173 g di peso. Ciò significa che pesa all'incirca come un iPhone 13, in un corpo che è più sottile di qualche millimetro rispetto al popolare dispositivo di Apple.

Proprio come la generazione precedente, è disponibile anche in alcuni attraenti colori pastello: Lite Green e Lite Pink, oltre al consueto modello nero per chi desidera qualcosa di più "sensibile".

Per quanto riguarda le specifiche, il telefono presenta caratteristiche notevoli per un telefono di questa fascia di prezzo. Sul fronte, c'è un display AMOLED da 6,55 pollici certificato per HDR10+ e Dolby Vision, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e campionamento touch a 240 Hz.

Questo pannello dal suono impressionante è affiancato da una coppia di altoparlanti stereo, dotati di supporto audio spaziale Dolby Atmos.

All'interno è presente la piattaforma Snapdragon 778G, che consente il supporto 5G e prestazioni quasi da ammiraglia, ed è affiancata da una batteria da 4300 mAh. La batteria può sembrare un po' scarsa, ma con la ricarica rapida a 67W non possiamo pensare che l'ansia da batteria sia un problema serio.

Per quanto riguarda la tripla fotocamera sul retro, è composta dal sensore Samsung HM2 da 108 megapixel nella fotocamera principale, da una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e da una fotocamera a bassa risoluzione da 2 megapixel.

Lo Xiaomi 12 Lite sarà disponibile in tre varianti: 6GB/128GB, 8GB/128GB e 8GB/256GB, e può essere preordinato da ora con un prezzo di vendita consigliato a partire da 399 dollari.

Scritto da Cam Bunton.