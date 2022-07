Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo che Xiaomi ha lanciato la serie di telefoni Xiaomi 12S in Cina - e con la probabilità che questi modelli rimangano sul mercato cinese - tutti gli occhi sono ora rivolti al prossimo lancio globale.

Secondo le indiscrezioni, presto potrebbe fare la sua comparsa lo Xiaomi 12T Pro, che potrebbe essere uno dei primi telefoni a essere lanciato con una fotocamera da 200 megapixel, probabilmente di Samsung.

I dettagli sullo Xiaomi 12T Pro sono trapelati in un video su YouTube(via Twitter), che - oltre a parlare del sensore della fotocamera offerto - cita anche altre specifiche previste.

Queste includono il processore Snapdragon 8+ Gen 1, un'opzione di archiviazione da 256 GB e quello che si afferma essere "il miglior display OLED a 120 Hz" nella sua fascia di prezzo. Questa fascia di prezzo è compresa tra i 13 e i 15 milioni di Dong vietnamiti, che corrispondono all'incirca a 460£-540£ o 560$-640$ nel Regno Unito/USA.

Pur essendo tra i primi, Xiaomi probabilmente non sarà tra i primi a offrire una fotocamera da 200 megapixel quest'anno. Un'immagine "in the wild" di un telefono Motorola non presentato all'inizio dell'anno suggerisce inoltre che Moto potrebbe battere Xiaomi sul mercato.

Samsung ha annunciato per la prima volta il suo sensore Isocell HP1 da 200 megapixel nel settembre del 2021 e da allora lo ha seguito con l'HP3. Mentre Xiaomi e Motorola potrebbero essere i primi a lanciare uno di questi sensori in un telefono, non sappiamo se e quando Samsung ne utilizzerà uno nei propri dispositivi.

Sebbene un numero maggiore di megapixel non significhi necessariamente immagini migliori, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione, il sensore di Samsung offre la possibilità di effettuare il pixel bin, ovvero di combinare gruppi di pixel per creare, se necessario, immagini più grandi, in modo da catturare più luce. L'Isocell HP1 è anche in grado di girare video in 8K a 30fps.

La prova del nove, come sempre, sta nel mangiare. Se questi telefoni verranno lanciati con il sensore Samsung, saremo finalmente in grado di dire esattamente quanto siano validi questi sensori da 200 megapixel.

Scritto da Cam Bunton.