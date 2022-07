Xiaomi svela il 12S Ultra, la sua straordinaria ammiraglia con mega-fotocamera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Finalmente Xiaomi ha presentato il suo ultimo telefono a marchio "Ultra" e la prima ammiraglia ultra-premium dell'era della partnership con Leica: Lo Xiaomi 12S Ultra.

È chiaro che con il 12S Ultra, Xiaomi sta cercando di fare una dichiarazione, proprio come ha fatto in passato con altri modelli "Ultra". Tutto, dal design alla potenza interna, fino alle capacità della fotocamera, pone questo telefono al vertice della sua linea di prodotti.

Xiaomi ha parlato molto della sua partnership con Leica, iniziata quest'anno, che prevede una collaborazione sulla qualità dei risultati dell'hardware della fotocamera.

Dal retro, il telefono mette in bella mostra le fotocamere, collocandole in un'enorme sporgenza di vetro rotonda che domina il terzo superiore della parte posteriore del telefono.

Ricorda il design utilizzato da Nokia nei suoi telefoni Lumia di punta qualche anno fa, ma non è solo una parte funzionale del telefono, è anche una parte fondamentale del suo design. Tuttavia, è dotato di una finitura in similpelle e della certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda le specifiche della fotocamera, si tratta di una serie impressionante di sensori, guidati dal sensore Sony IMX989 da 50,3 megapixel da 1 pollice. Si tratta di uno dei sensori più grandi mai apparsi su uno smartphone, a cui si aggiungono un ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo con zoom a periscopio da 48 megapixel.

I modelli della serie Xiaomi 12S utilizzano l'ammiraglia Snapdragon 8+ Gen 1. Con la sua architettura di elaborazione a 4 nm, è l'ultimo chipset ad alte prestazioni della divisione mobile di Qualcomm.

È abbinato a 8 o 12 GB di RAM e a uno spazio di archiviazione di 256 o 512 GB, oltre a un'ampia batteria da 4860 mAh con ricarica rapida via cavo da 67 W e ricarica wireless da 50 W.

Altri dettagli includono un display AMOLED da 6,73 pollici, con risoluzione di 3200 x 1440, luminosità di picco di 1500 nits e frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz che può arrivare fino a 1 Hz quando necessario.

È compatibile con Dolby Vision e dispone di supporto a 10 bit per oltre 1 miliardo di colori, oltre a supportare gli standard HDR10+, HLG e HDR10. Il sistema operativo è Android 12, ma con la skin MIUI 13 di Xiaomi.

Il telefono sarà inizialmente in vendita in Cina, con un lancio globale più ampio previsto in seguito, e sarà disponibile nei colori Classic Black e Verdant Green.

Scritto da Cam Bunton.