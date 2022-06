La serie Redmi Note 12 potrebbe essere lanciata nell'ottobre 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Redmi è uno dei produttori di smartphone più aggressivi, che ha lanciato una serie di modelli sotto la casa madre Xiaomi e si rivolge alla fascia più economica del mercato.

La serie Redmi Note è la più interessante di questi modelli, un solido dispositivo di fascia media che offre ottime prestazioni e un buon rapporto qualità-prezzo. Ha anche un ciclo di aggiornamento rapido, aggravato dal fatto che spesso viene lanciato in Cina prima del lancio internazionale, per cui sembra sempre che ci sia una nuova versione del Redmi Note in procinto di essere lanciata.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di quello che si presume essere il Redmi Note 12 - in precedenza era stato riferito che stava passando la certificazione ad aprile - anche se potrebbe essere troppo presto per essere lo stesso dispositivo.

Il Redmi Note 12 dovrebbe avere una tripla fotocamera sul retro con un sensore principale da 50 megapixel e un display piatto con una fotocamera con foro centrale, il che non sembra molto diverso dal Redmi Note 11, di cui esistono circa sette modelli diversi.

Quello che non sappiamo è cosa alimenterà questo nuovo telefono. È probabile che offrirà una gamma di hardware diversi a seconda del modello, dallo Snapdragon di fascia media all'hardware Dimensity di MediaTek.

La tempistica suggerita di ottobre si adatta al lancio del Redmi Note 11 in Cina, ma non aspettatevi che questi telefoni appaiano in altre regioni prima di gennaio 2023.

È ancora presto e ci aspettiamo di sentire ancora molte cose su questa nuova serie di telefoni prima del loro lancio.

Scritto da Chris Hall.