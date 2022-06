Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie Xiaomi 12 è l'ultima gamma di telefoni numerati dell'azienda e - finora - comprende lo Xiaomi 12 Pro, lo Xiaomi 12 e lo Xiaomi 12X. Tuttavia, non si ferma qui.

Si prevede che Xiaomi aggiunga al mix anche il god-tier Xiaomi 12 Ultra. E se le specifiche sono importanti per voi, questo potrebbe essere il telefono MIUI da acquistare nel 2022, perché le specifiche tecniche che si vociferano fanno venire l'acquolina in bocca.

Il prossimo telefono ultra premium di Xiaomi è trapelato ancora una volta, questa volta sotto forma di rendering digitali di alta qualità che non lasciano nulla all'immaginazione.

Questi render pubblicati mostrano un dispositivo dotato di un ampio display curvo con cornici sottili e una minuscola fotocamera per selfie con foro. Inoltre, mostrano un telefono con un'enorme fotocamera posteriore.

In generale, l'unità della fotocamera sembra simile a quella presente sul retro dell'Honor Magic 4 Pro, con la differenza che ci sono sette ritagli di lenti in totale, tra cui una varietà di obiettivi e sensori, oltre al flash LED.

In termini di specifiche, si prevede che le fotocamere includano una primaria da 50 megapixel, una ultrawide da 48 megapixel e una zoom periscopica da 48 megapixel, oltre ad alcuni sensori aggiuntivi.

Per quanto riguarda il display, si parla di 6,6 pollici di splendore AMOLED. Si tratta di un pannello con risoluzione 1440 x 3200 e rapporto 20:9, con supporto per 1 miliardo di colori, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e HDR10+. La luminosità di picco raggiunge i 1700 nit, il che lo rende uno dei display più luminosi sul mercato.

Anche i materiali del design sono all'altezza delle specifiche di fascia alta. Si dice che sarà dotato di un retro in ceramica in combinazione con il solito vetro frontale e la cornice in alluminio.

Come di consueto per le fughe di notizie di questo tipo, la fonte è @OnLeaks, questa volta in collaborazione con Zouton, ma purtroppo non include dettagli sulla capacità della batteria o sulle capacità di ricarica.

Utilizzando lo Xiaomi 12 Pro come benchmark, tuttavia, possiamo aspettarci di vedere inclusa la ricarica rapida da 120 W e l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 1 . Il telefono dovrebbe essere lanciato nel corso del 2012.

Il lancio del telefono è previsto per il prossimo mese, con un prezzo al dettaglio di circa 1350 dollari.

