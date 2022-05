Xiaomi potrebbe rilasciare un aggiornamento del 12 Pro con Snapdragon 8 Gen 1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Xiaomi potrebbe avere in programma di rilasciare una versione aggiornata del suo smartphone Xiaomi 12 Pro, dotato di Snapdragon 8 Gen 1 Plus e chiamato Xiaomi 12S Pro.

Negli ultimi anni è diventato comune che alcuni produttori aggiornino i loro dispositivi con una nuova iterazione quando viene rilasciato un nuovo hardware. Lo abbiamo visto con OnePlus, che ha rilasciato un modello T, e lo stiamo vedendo anche con altri produttori.

L'aggiornamento vedrebbe lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus nello smartphone di punta di Xiaomi (anche se si vocifera anche di uno Xiaomi 12 Ultra), mentre si vocifera anche che questo hardware Qualcomm inedito sarà annunciato il 20 maggio.

Questo rapporto è molto incerto, anche se la fonte, la cosiddetta Digital Chat Station su Weibo, ha una buona esperienza nella divulgazione di informazioni di questo tipo.

Sembra che questo possa essere l'unico aggiornamento offerto dallo Xiaomi 12S Pro, che si atterrà al display e alle altre caratteristiche che il telefono già offre.

Tuttavia, ci si chiede quanto sia sostenibile questo processo. Negli ultimi anni abbiamo visto un certo numero di marchi passare da una gamma comprensibile di dispositivi a una situazione frammentata, in cui un dispositivo è stato sul mercato solo per 6 mesi prima di essere sostituito.

In alcuni casi, soprattutto quando un dispositivo viene lanciato per primo in Cina, potrebbe essere appena disponibile in altre regioni (come l'Europa) quando viene annunciato un nuovo sostituto.

Questo rende il mercato degli smartphone sempre più complicato da navigare. Considerare ogni mercato in modo isolato va bene, ma vivere in un mercato globalizzato, dove tutti possono vedere cosa viene lanciato altrove e a volte acquistare facilmente online i dispositivi importati, significa che i clienti non sanno mai veramente dove si trova il loro dispositivo o per quanto tempo potrebbe essere il telefono migliore per loro.

Con i telefoni altamente competitivi, tuttavia, questo aumento non sembra avere fine: offrire specifiche migliori sulla carta sembra attualmente più importante che investire nell'esperienza d'uso a lungo termine.

Come abbiamo detto, in questo particolare rapporto c'è molta incertezza, ma con il lancio aggressivo di dispositivi da parte di Xiaomi, non saremmo sorpresi se fosse vero.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 17 Maggio 2022

Scritto da Chris Hall.