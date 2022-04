Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie di telefoni 12 di Xiaomi sta per ottenere una nuova aggiunta - secondo una recente fuga di notizie - il che significa che potremmo finalmente avere una risposta alla domanda "dov'è il modello 'Lite' di quest'anno?"

Le foto dal vivo del prodotto in mano mostrano quello che si sostiene essere lo Xiaomi 12 Lite e - proprio come il Mi 11 Lite del 2021 - mostra un telefono che è più sottile e più squadrato rispetto al resto della serie Xiaomi 12.

Il dispositivo in mano ha bordi completamente piatti e un retro piatto, ma con un design dell'alloggiamento della fotocamera che lo segna chiaramente come parte della famiglia Xiaomi 12. Ha anche delle cornici sorprendentemente sottili tutto intorno al display.

Ai nostri occhi, sembra un po' più spesso dello Xiaomi 11 Lite, ma sembra ancora un dispositivo piuttosto sottile, e questo sarà senza dubbio una grande parte del suo fascino. Speriamo solo che sia disponibile in qualche colore più interessante, non solo "grigio". (Abbiamo un debole per lo Xiaomi Mi 11 Lite verde).

La fuga di notizie è stata originariamente condivisa su Weibo, ed è stata poi raccolta su Twitter da @TechnoAnkit1, che ha anche pubblicato un tweet con alcune delle specifiche previste.

Si sostiene che il display sulla parte anteriore sarà un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, supporto Dolby Vision e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Internamente, sarà alimentato dal processore Snapdragon 778 e sarà dotato di 67W di ricarica veloce via cavo.

Altre specifiche includono una fotocamera primaria da 108 megapixel, che si unisce ad altri due sensori di specifiche sconosciute, più una fotocamera selfie da 32 megapixel sulla parte anteriore forata nella parte superiore del display.

Scritto da Cam Bunton.