Redmi espande ulteriormente la serie Note 11 con Note 11 Pro+ 5G e Note 11S 5G

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha annunciato un'espansione della sua serie di dispositivi Redmi Note 11 , con l'aggiunta di Redmi Note 11 Pro+ e Note 11 5G in arrivo per gli utenti globali.

Per coloro che cercano di tenere traccia, c'è già un Redmi Note 11 , Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G e Note 11S - e per rendere ancora più confuso, non tutti questi modelli hanno le stesse specifiche in tutte le regioni.

Redmi Note 11 Pro+ 5G è stato ora annunciato con hardware MediaTek Dimensity 920, una fotocamera principale da 108 megapixel, display AMOLED da 6,67 pollici con 120 Hz e una batteria da 4700 mAh con ricarica cablata da 120 W.

(Questo è diverso dal Redmi Note 11 Pro+ esistente annunciato in India, che ha Snapdragon 695 e una batteria da 5000 mAh con ricarica da 67 W - e sembra essere lo stesso del Redmi Note 11 Pro 5G in altre regioni.)

In aggiunta agli aggiornamenti c'è il Redmi Note 11S 5G. Questo modello ha un MediaTek Dimensity 810 con batteria da 5000 mAh e passa al 5G. Offre anche un display da 6,6 pollici (90Hz) e una fotocamera principale da 50 megapixel, quindi ancora una volta: è un modello diverso dal Redmi Note 11S 4G che è stato annunciato a gennaio. (Il Redmi Note 11S 5G globale sembra essere vicino nelle specifiche al Redmi Note 11T 5G indiano.)

Quindi è un momento confuso per la famiglia Redmi Note 11, che vengono tutti confrontati qui se vuoi davvero sapere cosa c'è là fuori .

Ma il miglior consiglio è di attenersi al tuo negozio locale e vedere cosa è disponibile nel tuo mercato, perché alcuni modelli potrebbero non esserlo e alcuni modelli potrebbero non avere le stesse specifiche dei modelli con lo stesso nome altrove.

Se ciò non bastasse, Redmi ha anche annunciato il Redmi 10 5G. Redmi afferma che si tratta di un nuovo modello, da non confondere con il Redmi Note 10 5G, che utilizzava la stessa Dimensity 700 offerta nel nuovo dispositivo. Ancora una volta, questa è un'espansione per dare accesso al 5G a prezzi accessibili.

Per quanto riguarda i prezzi, ecco come si scompongono (abbiamo solo prezzi in dollari):

Redmi Note 11 Pro+ 5G: 6/128 GB $ 369; 8/128 GB $ 399; 8/256 GB $ 449

Redmi Note 11S 5G: 4/64 GB $ 249; 4/128 GB $ 279; 6/128 GB $ 299

Redmi 10 5G: 4/64 GB $ 199; 4/128 GB $ 229

La disponibilità internazionale non è ancora nota.

Scritto da Chris Hall.