La serie Xiaomi 12 diventa globale: l'ammiraglia Xiaomi 12 Pro guida la carica

(Pocket-lint) - La serie Xiaomi 12, lanciata in Cina all'inizio dell'anno, ha ora visto il suo lancio globale ufficiale, il che significa che arriveranno molto presto in un negozio vicino a te.

Ci sono tre dispositivi nella famiglia, con lo Xiaomi 12 Ultra che per il momento rimane un rumor.

Xiaomi 12 Pro è il dispositivo di alto livello, alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 e con un ampio display AMOLED LTPO da 6,73 pollici. C'è un trio di fotocamere sul retro, ognuna con 50 megapixel e che promette di ridefinire l'esperienza fotografica.

Nella nostra recensione dello Xiaomi 12 Pro , concludiamo che "che si riprenda in condizioni di buona luce, luce difficile o scarsa illuminazione, lo Xiaomi 12 Pro raramente non è riuscito a stupire", il che è davvero un grande elogio, poiché qui non ci sono espedienti .

C'è una ricarica di 120 W, ma la batteria è solo 4600 mAh - più piccola di alcuni rivali - ma il display è eccezionale e anche il design è ben rifinito, quindi è un telefono di punta avvincente.

Se vuoi qualcosa di più piccolo, c'è lo Xiaomi 12. Questo porta anche lo Snapdragon 8 Gen 1, ma c'è invece un display AMOLED da 6,28 pollici, che porta a un design generale più piccolo.

Lo Xiaomi 12 ha una fotocamera principale da 50 megapixel, anche se non è la stessa del Pro, quindi l'esperienza sarà diversa.

Infatti, le sue tre fotocamere passano a una ultra-wide da 13 megapixel e una telemacro da 5 megapixel, quindi completamente diverse.

Ma la batteria ha quasi le stesse dimensioni sorprendentemente, a 4500 mAh, anche se con una ricarica di 67 W.

Poi hai lo Xiaomi 12X. Questo è un fratello insolito, alimentato invece dallo Snapdragon 870 . Quindi è un componente hardware di base leggermente più vecchio, fondamentalmente racchiuso nello stesso design dello Xiaomi 12, ma perde alcune funzionalità di base, facendo rientrare questo telefono in quella che alcune persone chiamano la categoria "sub-flagship".

Puoi vedere come si confrontano i tre telefoni proprio qui , ma se non stai cercando la potenza di punta, allora lo Xiaomi 12X più economico potrebbe servirti bene.

Per quanto riguarda i prezzi, Xiaomi ci ha fornito finora i prezzi statunitensi:

Xiaomi 12 Pro: da $ 999

Xiaomi 12: da $ 749

Xiaomi 12X: da $ 649

Stiamo ancora aspettando il prezzo pieno per le altre regioni e ci aggiorneremo quando lo avremo confermato. Sarà disponibile nel Regno Unito da aprile, di nuovo, siamo in attesa di confermare altre disponibilità.

