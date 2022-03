Il lancio globale della serie Xiaomi 12 è previsto per il 15 marzo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie di smartphone Xiaomi 12 è stata lanciata ufficialmente in Cina alla fine dello scorso anno, ma da allora ci sono stati pochi indizi su quando potrebbero essere disponibili a livello globale.

Bene. secondo un invito di marketing/salvataggio trapelato, non dovrebbe passare troppo tempo ora. Dimostra che Xiaomi prevede di lanciare le edizioni internazionali dei suoi telefoni 12X, 12 e 12 Pro il 15 marzo 2022.

Pubblicato per la prima volta dal sito web olandese Android Planet (ma successivamente rimosso su richiesta dalla stessa Xaiomi), l'invito dall'aspetto ufficiale punta a un evento online con lo slogan "padroneggia ogni scena". Afferma inoltre che la serie Xiaomi 12 è "la risposta a tutto".

Oltre a una data, l'ora di inizio dell'evento è indicata alle 20:00 GMT.

Certamente, Xiaomi che ne richiede la rimozione è un buon segno che si tratta di un vero affare. Siamo un po' sorpresi che l'azienda non abbia voluto programmare lo streaming in concomitanza con il Mobile World Congress 2022, attualmente in corso a Barcellona. Ma poi, molti altri hanno deciso di ospitare eventi nel loro tempo, negli ultimi tempi. Prendi il lancio del Samsung Galaxy S22, ad esempio.

In termini di ciò che ci aspettiamo, il 12 e il 12 Pro arriveranno sicuramente in Europa e oltre. Anche il 12X più economico. Tuttavia, potremmo non vedere ancora il presunto Xiaomi 12 Ultra fino alla fine dell'anno.

Scritto da Rik Henderson.