Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Poiché i livelli "bang for buck" vanno, pochi telefoni raggiungono i livelli delle specifiche offerte per il prezzo della serie K del sottomarchio di Xiaomi , Redmi. Lo stesso sembra essere vero per il prossimo grande modello K, chiamato K50 Pro.

Il K50 Pro è impostato per presentare il chipset più recente e più potente di Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 1 . Saranno incluse anche altre funzionalità di fascia alta, come una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 120 W, un sistema a tripla fotocamera e, se è qualcosa di simile al suo predecessore, un display AMOLED a 120 Hz davvero luminoso.

Tutto questo secondo l'ultimo leak di @OnLeaks, in collaborazione con Zoutons.ae , che viene fornito con una serie di render ad alta risoluzione.

Questi rendering mostrano un dispositivo con un'unità fotocamera completamente ridisegnata, rispetto al precedente K40 Pro. La sporgenza a forma di pillola è stata sostituita da un'unità quadrata/rettangolare.

L'unità quadrata presenta tre lenti e si trova sopra un altro rettangolo metallico argento. Questo tocco di design da solo lo vedrà mantenere almeno una certa distinzione visiva rispetto alla serie Note recentemente aggiornata .

Secondo la perdita, il telefono misurerà circa 8,7 mm di spessore (escluso l'urto della fotocamera), rendendolo leggermente più spesso del K40 Pro. Tuttavia, dovrebbe essere leggermente più corto e più stretto. Si dice che i modelli base siano dotati di 6 GB di RAM e 128 GB.

Altri dettagli includono una fotocamera principale da 64 megapixel e uno schermo piatto da 6,6 pollici con una minuscola fotocamera perforata in alto al centro.

Le frequenze di aggiornamento del display e la luminosità non sono state menzionate. Tuttavia, dato che il K40 Pro è dotato di un pannello a 120Hz con una luminosità di picco di 1300 nits, sarebbe molto sorprendente se il K50 Pro non corrispondesse almeno a questo.

Scritto da Cam Bunton.