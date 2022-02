La perdita di Poco X4 Pro 5G rivela un enorme array di fotocamere da 108 MP e la potenza dello Snapdragon 695

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Poco X4 Pro 5G dovrebbe essere annunciato al Mobile World Congress il 28 febbraio, ma grazie a una perdita, abbiamo una carrellata completa di tutti i dettagli per questo dispositivo in arrivo.

Il Poco X4 Pro 5G, come suggerisce il nome, avrà integrato il 5G grazie allo Snapdragon 695 che ne è il cuore. Questo hardware octo-core a 6 nm offre connettività mmWave e Sub-6 5G, progettata per offrire connettività globale in un pacchetto conveniente.

L'abbiamo visto in precedenza nel Redmi Note 11 Pro e una rapida occhiata a quel dispositivo rivela che sono molto simili in termini di specifiche, mentre anche il design è simile.

Questo ha senso, perché sia Redmi che Poco sono marchi Xiaomi.

Tornando all'elenco dei rivenditori trapelato e possiamo vedere che il Poco X4 Pro 5G sarà dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz.

Ci saranno 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre si dice che la batteria sia da 5000 mAh, quindi bella e grande. Supporta la ricarica a 67 W, anche se non sappiamo se questo caricabatterie sarà nella confezione.

Sul retro del telefono troverai una fotocamera principale da 108 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel in un enorme array di fotocamere che si estende proprio sul retro del telefono, insieme al consueto marchio Poco .

Sembra simile ad alcuni degli stili che abbiamo visto su alcuni dispositivi "ultra", come lo Xiaomi 11 Ultra , ma qui appare come un punto di differenziazione rispetto al Redmi Note 11 Pro.

Fughe di notizie precedenti avevano menzionato la versione Laser Black di questo telefono, ma sembra che ci sarà anche una classica versione gialla Poco, oltre al blu. Dovrebbe essere in esecuzione MIUI 13 al momento del lancio.

La buona notizia è che pensiamo che questo sarà un ottimo telefono. Il Redmi Note 11 Pro che abbiamo recensito offre un'ottima esperienza per i soldi e ci aspettiamo che lo farà anche il Poco X4 Pro.

Il prezzo nell'elenco è di circa € 350, circa £ 290, ma ci aspettiamo la conferma completa dei prezzi, nonché eventuali variazioni regionali quando Poco lancerà ufficialmente questo telefono il 28 febbraio.

