Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Questa settimana Redmi rivelerà il suo telefono da gioco K50 - l'annuncio cinese è fissato per il 16 febbraio - ma prima di ciò, la rivelazione di ulteriori informazioni sul telefono da gioco è stata presa in giro dal marchio Xiaomi.

Principalmente è l'inclusione della ricarica super rapida da 120 W che salta fuori dalle schede tecniche. Non solo sarà incredibilmente veloce per la ricarica - aspettati circa 15 minuti per riempire la batteria da 4700 mAh - si dice anche che ci sia un cavo di ricarica a forma di L per consentire ai giocatori di lasciare il telefono collegato mentre giocano ai loro titoli preferiti.

Come già riportato, tuttavia, uno dei grandi attrattive della K50 è il suo legame in edizione speciale con il team di F1 Mercedes-AMG Petronas , con anche un design in edizione limitata reso disponibile, anche se in che tipo di volumi non lo facciamo ancora sapere.

Altre caratteristiche di spicco del telefono K50 includono il suono JBL con Dolby Atmos, perché cos'è un telefono da gioco senza un buon suono? Si dice anche che sia il primo telefono a includere un nuovo sensore Sony da 20 megapixel (l'IMX596), quindi forse sarà meglio quando si tratta di scattare foto rispetto alla maggior parte.

Spesso la serie K di Redmi è simile all'ammiraglia Xiaomi dello stesso anno, ma il K50 riflette meno lo Xiaomi 12 o 12 Pro di quanto ci si potrebbe aspettare. Ecco perché sta andando con l'angolo di gioco per dargli una versione ancora più unica.

Sembra che non ci sia ancora molto da rivelare, ma ne sapremo di più il 16 febbraio. Mi chiedo se il lancio coinciderà con la data di F1 cinese nell'aprile di quest'anno, dato che l'edizione speciale di Petronas.

Scritto da Mike Lowe.