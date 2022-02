Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Questa settimana segna il lancio del Redmi K50, un telefono da gioco della sottodivisione di Xiaomi destinato al mercato cinese. O dovrebbe essere una pista? Perché esiste una versione speciale, la Mercedes-AMG Petronas Edition.

Come puoi vedere dall'immagine in alto, il gaming phone in edizione speciale ha un design: forse possiamo chiamarlo una livrea? - che gli appassionati di Formula 1 troveranno più che familiare.

Il telefono in edizione speciale conterrà anche un'auto Petronas F1 in miniatura nella confezione, il che dovrebbe renderlo un oggetto da collezione ancora più ricercato.

L'idea della velocità di un'auto da corsa potrebbe essere un po' debole quando si tratta di uno smartphone, ma il Redmi K50 non scherza: c'è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano, che è il chipset di fascia alta per il 2022, insieme a speedy RAM LPDDR5.

Il Redmi K50 Gaming Edition sarà dotato anche di un display OLED da 6,67 pollici con tecnologie che includono una risoluzione variabile (VRS) fino a 2400 x 1080, più una frequenza di aggiornamento di 120Hz (presumibilmente anche dinamica).

Preparati a schierarti in griglia il 16 febbraio, poiché è lì che si svolgerà l'evento di lancio cinese e rivelerà in dettaglio tutti gli altri elementi vitali del telefono.

Scritto da Mike Lowe.