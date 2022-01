Xiaomi sta presumibilmente lavorando su un pieghevole a conchiglia con specifiche e prezzi di alto livello

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si pensa che Xiaomi stia sviluppando un nuovo smartphone che si ripiega verticalmente verso l'interno.

Secondo le informazioni di un informatore Weibo noto come Digital Chat Station, l'azienda cinese sta lavorando a un nuovo telefono pieghevole che avrà un prezzo simile a uno smartphone "ammiraglia mainstream". Potrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e potrebbe racchiudere una fotocamera principale da 50 megapixel in un corpo a conchiglia principalmente sottile e leggero.

Altre caratteristiche che si dice includono un display con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz. Tieni presente che, se questo fosse vero, non sarebbe comunque il primo smartphone pieghevole di Xiaomi. Xiaomi ha il Mi Mix Fold (nella foto sopra), ad esempio, sebbene sia un telefono esclusivo per la Cina. Non è inoltre chiaro se questo nuovo pieghevole a conchiglia Xiaomi verrà lanciato in tutto il mondo al momento del lancio.

Se lo fa, probabilmente competerà con il Samsung Galaxy Z Flip 3, che ha un prezzo di $ 1.000 negli Stati Uniti. Sorprendentemente, a quel prezzo, è ancora uno dei pieghevoli più economici che puoi acquistare.

Scritto da Maggie Tillman.