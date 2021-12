Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo varie voci, un leak dello Xiaomi 12 conferma che sarà il "fiore all'occhiello del piccolo schermo" - con un display da 6,28 pollici.

C'erano state voci secondo cui questo schermo più piccolo sarebbe stato la riserva di uno "Xiaomi 12X", ma ora questo sembra essere infondato.

Ciò significa, in base al teaser ufficiale di Xiaomi del 22 dicembre , che Xiaomi 12 Pro sarà il dispositivo con uno schermo di dimensioni maggiori, pensato per essere un display da 6,67 pollici.

La perdita di Xiaomi 12 conferma anche molti più dettagli: lo schermo con classificazione DisplayMate A+ del dispositivo presenterà una risoluzione di 2400 x 1800, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, 16000 livelli di regolazione della luminosità e un'elevata gamma dinamica HDR10+.

La batteria ha, come si dice, una capacità di 4500 mAh, ma la ricarica rapida è un po' più lenta di quanto si pensasse, sebbene, con 67 W cablati e 30 W wireless, sia ancora veloce.

In termini di fotocamere, la parte posteriore principale è una 50 megapixel (Samsung GN5), con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Questo è abbinato a uno zoom ottico 3x, anche con OIS, e un obiettivo super grandangolare da 13 megapixel per formare il trio completo. Ci aspettiamo che i modelli Pro e Ultra differiscano da questo in generale.

Infine, anche i prezzi sono trapelati, con il dispositivo che sarà messo in vendita il 1 gennaio 2022 a 3699 (£ 433/$ 580 per traduzione diretta) per il modello da 8 GB + 128 GB. Il modello massimo da 12 GB + 256 GB sarà ¥ 4399 (£ 515 / $ 690).