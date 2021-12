Xiaomi 12 reveal ufficiale: confermato l'evento del 28 dicembre in Cina

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie di punta di Xiaomi 12 sarà rivelata il 28 dicembre in occasione di un evento di lancio in Cina, ha rivelato ufficialmente Xiaomi su Weibo , il sito di social media cinese.

Quindi cosa possiamo aspettarci? Bene, è chiaramente tutta una questione di velocità. Il poster dell'evento (sotto) presenta il velocista cinese Su Bingtian, che non è stato solo il primo atleta cinese a superare la barriera dei 10 secondi per lo sprint dei 100 metri, ma è anche un ambasciatore del marchio Xiaomi.

È un tie-in piuttosto esperto, dato che Xiaomi 12 sarà il primo telefono a presentare la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, come confermato per la prima volta all'evento annuale Tech Summit di Qualcomm all'inizio di dicembre.

Inizialmente si diceva che la data della rivelazione dello Xiaomi 12 fosse il 12 dicembre, per legarsi al nome del telefono, ma in base ai programmi di rilascio degli anni precedenti era sempre più probabile che fosse alla fine dell'anno ( la serie Mi 11 è stato rivelato martedì 29 dicembre 2020 , quindi lo Xiaomi 12 è programmato in una fascia oraria equivalente).

Nonostante la data ufficiale, tuttavia, si sa ancora relativamente poco sullo Xiaomi 12. Abbiamo visto una manciata di voci, la più interessante di tutte è la gigantesca serie di fotocamere circolari che dovrebbe essere presente solo sul 12 Ultra , ma se noi' Vedremo tre o più telefoni è qualcosa che dovremo solo aspettare e scoprire.