(Pocket-lint) - La serie Xiaomi 12 è stata confermata dal CEO dellazienda, Lei Jun , come la prima ammiraglia a presentare la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm . Ma poco altro è stato rivelato allinizio di dicembre.

Ora, tuttavia, una custodia trapelata per Xiaomi 12 Ultra, ovvero il prodotto di fascia alta della serie, rivela quella che sembra una configurazione della fotocamera posteriore iper-complessa che è una partenza totale dal precedente telefono Xiaomi Mi 11 Ultra .

Non è una sorpresa totale: a metà novembre abbiamo riferito che lo Xiaomi 12 avrebbe probabilmente abbandonato il display posteriore del suo predecessore, optando invece per un design diverso. E questa immagine trapelata da GizmoChina supporta sicuramente quella voce.

Quindi cosa puoi aspettarti dalla configurazione della fotocamera posteriore dello Xiaomi 12 UItra? Ci sono non meno di otto aperture sul retro, ma non ci aspettiamo che siano tutte legate alla fotocamera. Il design circolare è molto in linea con lo stile 2021, ma è probabile che alcune di queste aperture siano per microfono e flash, quindi non tutte le fotocamere.

Si dice che il 12 Ultra presenterà un sensore principale Samsung GN5 da 50 megapixel - non il sensore Samsung da 200 MP come si pensava inizialmente - insieme a un trio di snapper da 48 MP per soddisfare lo zoom 2x, 5x e 10x. Un quinto sensore potrebbe essere per il grandangolo, mentre un sesto potrebbe essere per il tempo di volo (ToF) .

Vale la pena notare che i design Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 entry-level sono completamente diversi, il che significa che il 12 Ultra si distinguerà da solo. Sospettiamo che il prodotto abbia una rivelazione in Cina a fine dicembre, con il lancio internazionale che seguirà nel primo trimestre del 2022. Quindi ne sapremo di più non appena le informazioni saranno ufficiali e verificate da Xiaomi.