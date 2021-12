Xiaomi 12: data di uscita, indiscrezioni e cosa aspettarsi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I cicli di lancio di Xiaomi sono stati molto aggressivi di recente, con più versioni di ciascuna serie di dispositivi: il prossimo dovrebbe essere lo Xiaomi 12.

Noterai che non cè il nome "Mi" lì dentro. Per ripulire le cose, Xiaomi ha abbandonato il marchio Mi , con il Mix 4 che è stato il primo dispositivo a utilizzare la nuova convenzione di denominazione.

Sospettiamo che Xiaomi rivelerà i telefoni di punta alla fine di dicembre in Cina, con un lancio internazionale che seguirà nel primo trimestre del 2022. Ecco tutto ciò che è trapelato e tutto ciò che devi sapere.

Conferma dicembre 2021

Probabile lancio globale a marzo 2022

Non cè stata alcuna parola ufficiale su esattamente quando verrà lanciata la serie Xiaomi 12, ma sta emergendo uno schema: Xiaomi in genere conferma il suo dispositivo di nuova generazione nello stesso momento in cui Qualcomm fa il suo annuncio dellultimo hardware Snapdragon. Questo è esattamente quello che è successo di nuovo nel 2021 : il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha confermato che il telefono sarebbe stato il primo flagship a utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm .

Il lancio in Cina è spesso il primo: per il Mi 11 era il 28 dicembre 2020; negli anni precedenti, Xiaomi ha poi utilizzato il Mobile World Congress di febbraio per un lancio globale, con disponibilità internazionale intorno a marzo. Ci aspetteremmo che anche il lancio di Xiaomi 12 riecheggi questo schema.

Non ci sono parole sui prezzi, ma varierà in modo significativo tra quelli che dovrebbero essere tre telefoni chiave: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra. In precedenza il Mi 11 aveva un prezzo di ingresso di circa £/€ 799, con quel prezzo che saliva a £/€ 1.199 per lUltra di fascia alta. Aspettatevi simili anche per la nuova gamma.

Tre modelli attesi: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra

Si dice che Xiaomi 12 Ultra Enhanced (con retro in ceramica)

Si dice anche un portatile Xiaomi 12X su scala più piccola

Ci sono state una serie di perdite di design per la serie Xiaomi 12, in gran parte basate su casi presumibilmente progettati per i prodotti.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono impostati per presentare ununità fotocamera posteriore allineata a sinistra, mentre Xiaomi 12 Ultra ha un array di fotocamere circolari completamente diverso e più complesso, ma, aspetto critico, sembra abbandonare il display posteriore del suo Mi 11 Ultra predecessore.

Per il resto, le perdite effettive sono state scarse, quindi tutto ciò che diciamo sul design è speculativo in questa fase. In generale, tuttavia, ci aspettiamo che la qualità costruttiva complessiva, le dimensioni e la scala della serie siano simili a quelle del Mi 11 di prima. Quindi aspettati finiture premium su tutta la linea.

Si vocifera anche di unedizione Xiaomi 12 Ultra Enhanced, che, se dobbiamo indovinare, è molto probabilmente la stessa del modello Ultra ma con una finitura posteriore in ceramica.

Previsto pannello AMOLED 2K con frequenza di aggiornamento di 120Hz

Dimensioni display TBD; Si dice che 6.8 pollici

È probabile che la serie Xiaomi 12 venga fornita con un display da 6,8 pollici su tutta la linea, con risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel), quasi sicuramente AMOLED e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Detto questo, tuttavia, lo Snapdragon 8 Gen 1 può supportare frequenze di aggiornamento ancora più elevate, fino a 144Hz in QHD+, quindi è plausibile che i telefoni di fascia alta della serie possano sbloccare questo potenziale.

A differenza di altre serie, non ci aspettiamo che il trio principale di modelli Xiaomi 12 presenti dimensioni dello schermo diverse, sarà tra le altre caratteristiche - principalmente fotocamere - che si noteranno le principali differenze.

Tuttavia, si vocifera di un modello Xiaomi 12X su scala ridotta con display da 6,3 pollici. È da determinare se questo apparirà contemporaneamente o in seguito lungo la scala temporale della serie. È anche tipico per Xiaomi rilasciare un modello Lite nella gamma un po più avanti nel calendario.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 confermato

Capacità della batteria prevista di 4500 mAh

Ricarica wireless da 120 W?

Come accennato in precedenza, Xiaomi si è allineata con le versioni della piattaforma di Qualcomm, confermando che la serie sarà la prima a presentare Snapdragon 8 Gen 1 prima di qualsiasi altro telefono.

Al di fuori di questo hardware, in questa fase non cè molto altro, ma si prevede che Xiaomi doterà il telefono di opzioni di ricarica davvero veloci, che potrebbero arrivare fino a 120 W di ricarica wireless e 200 W di ricarica cablata. Xiaomi ha già mostrato il suo sistema Xiaomi HyperCharge, quindi questo è sicuramente plausibile.

Ricarica cablata da 200 W

Ricarica wireless da 120 W



Stiamo per ridefinire lesperienza di ricarica con #XiaomiHyperCharge . #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) 31 maggio 2021

Quella ricarica ad alta velocità, tuttavia, potrebbe essere preservata per Xiaomi 12 Ultra, con le versioni normali che ricevono invece una ricarica cablata da 100 W. Tuttavia, ancora super veloce su tutta la linea.

Xiaomi 12 Ultra: fotocamere posteriori Quint principale da 50 megapixel (Samsung GN5); 2x48MP per zoom 2x, 5x; grandangolare da 48 MP; Sensore di profondità da 5MP?

Xiaomi 12 e Pro: quattro fotocamere posteriori principale da 50 megapixel (Samsung GN5); 13MP grandangolare; Zoom 2x 8MP; Sensore di profondità da 5MP?

Le voci sul sensore da 200 megapixel ora sono improbabili

Una delle prime indiscrezioni per lo Xiaomi 12 suggeriva che avrebbe utilizzato il sensore da 200 megapixel di Samsung. Sebbene quel sensore sia ora ufficiale, si chiama Isocell HP1 , ora sembra improbabile che appaia nella serie Xiaomi 12.

Invece molte fonti citano invece il Samsung GN5, un sensore da 50 megapixel su larga scala. Sembra che questa sarà la fotocamera principale per tutti e tre i telefoni.

Non è ancora chiaro il modo esatto in cui Xiaomi 12 e 12 Pro differiranno nelle loro configurazioni, poiché le voci suggeriscono una fotocamera posteriore quad per entrambi. Sospettiamo, tuttavia, che lo Xiaomi 12 entry-level sarà una tripla fotocamera, eliminando lobiettivo zoom dalla configurazione.

Xiaomi 12 Ultra è una bestia completamente diversa, tuttavia, con una configurazione della fotocamera molto più complessa progettata in modo completamente diverso. È trapelato un design del case che ha rivelato non meno di otto aperture posteriori, ma sospettiamo che due di queste verranno utilizzate per un microfono e un flash. Ma ciò potrebbe lasciare fino a sei aperture per fotocamere o sensori correlati: forse un principale, un paio di zoom (ne sono possibili anche tre), un grandangolo e un sensore di profondità.

Per la fotocamera frontale la voce iniziale suggeriva che una fotocamera sotto il display sarebbe stata al primo posto, ma indiscrezioni più recenti suggeriscono invece che un singolo foro centrale visibile si troverà invece nello schermo.

Ecco una carrellata di tutte le perdite per Xiaomi 12.

LUltra sembra essere una bestia completamente diversa nella serie, se si tratta di una fuga di notizie .

Conferma ufficiale dal CEO dellazienda che Xiaomi 12 sarà il primo con a bordo la piattaforma di alto livello di Qualcomm.

Prime indiscrezioni sullutilizzo di un sensore principale da 200MP ; sembra che ora sia improbabile, tuttavia, con un sensore principale da 50 MP più probabile.

Primo rumor sullabbandono del display posteriore del precedente Mi 11 Ultra da parte dellUltra .

La nuova tecnologia Loop LiquidCool dovrebbe iniziare ad arrivare nei telefoni Xiaomi intorno alla seconda metà del 2022, quindi potrebbe mancare lo Xiaomi 12, ma il tempo lo dirà.

Lo Xiaomi 12 potrebbe avere tre fotocamere da 50 megapixel sul retro , con ultrawide e teleobiettivo che si uniscono alla fotocamera principale.

Nel giugno 2021 si vociferava che lo Xiaomi 12 potesse utilizzare la fotocamera da 200 megapixel di Samsung e che potesse avere il marchio Olympus.