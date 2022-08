Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - WhatsApp offre una serie di funzioni all'interno della sua app di messaggistica, dalla scomparsa dei messaggi alla possibilità di cancellare un messaggio dopo averlo inviato, a patto che lo si faccia entro un certo lasso di tempo.

Secondo alcuni rapporti, WhatsApp starebbe testando anche la possibilità di cancellare un messaggio che è stato eliminato nella sua ultima versione beta. La notizia proviene da WABetaInfo e si dice che sia in fase di rilascio ad alcuni utenti del programma beta di Google Play con la versione 2.22.18.13.

-

La funzione sarebbe stata pensata per quando si elimina un messaggio in una chat di WhatsApp ma si seleziona per errore l'opzione "Elimina per me", anziché "Elimina per tutti".

Speciale Settimana della sicurezza domestica, intervista a Swann e altro ancora - Pocket-lint Podcast ep. 165 Di Rik Henderson · 12 agosto 2022 · Questa settimana, in concomitanza con la Settimana della sicurezza domestica di Pocket-lint, il podcast è dedicato ai dispositivi e alle tecnologie

Per ora non è stato confermato se la funzione Annulla messaggio eliminato verrà introdotta nella versione finale di WhatsApp, ma se così fosse, ecco come dovrebbe funzionare.

In base alla versione beta 2.22.18.13 di WhatsApp per Android, per annullare un messaggio cancellato su WhatsApp è necessario essere veloci. Si dice che avrete pochi secondi per "Annullare" un messaggio cancellato.

Quando si elimina un messaggio in una chat di WhatsApp, viene visualizzato un pop-up nella parte inferiore dello schermo. A quanto pare, il pop-up riporterà la dicitura "Messaggio eliminato" e accanto ci sarà il pulsante "Annulla". Il pop-up rimarrà lì per un paio di secondi prima di scomparire. Se si seleziona "Annulla", il messaggio eliminato verrà recuperato.

Se il pop-up scompare, però, non ci sarà modo di annullare l'eliminazione del messaggio.

Aggiorneremo questa funzione non appena arriverà nella versione finale di WhatsApp. Per ora, però, assicuratevi di utilizzare la versione 2.22.18.13 per Android del programma Google Play Beta per verificare se avete accesso alla funzione.

Scritto da Britta O'Boyle.