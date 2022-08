WhatsApp aggiungerà presto tre nuove fantastiche funzioni per la privacy

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - WhatsApp dispone già di una serie di funzioni per la privacy, come la possibilità di nascondere le ricevute di lettura o l'immagine del profilo a determinati contatti, ma ne sono in arrivo altre di cui gli utenti saranno senza dubbio entusiasti.

La prima è la possibilità di lasciare i gruppi in silenzio. Alcune chat di gruppo sono eccellenti, ma ce ne sono alcune che si desidera abbandonare non appena si viene aggiunti.

Questa funzione sarà disponibile per gli utenti di WhatsApp entro la fine di agosto e significherà che quando si lascia un gruppo, solo gli amministratori del gruppo riceveranno una notifica, piuttosto che la vostra partenza sarà un'enorme canzone e danza per tutti.

La prossima funzione di privacy in arrivo questo mese è la possibilità di scegliere chi può vedere quando si è online. Naturalmente è possibile nascondere il proprio stato "Ultimo visto ", come già avviene da tempo, ma nascondere quando si è online significa che si potrà controllare il proprio WhatsApp senza far arrabbiare qualcuno che non ha letto il suo messaggio o che lo sta ignorando.

L'ultima novità, ma non certo per importanza, è il "blocco degli screenshot per i messaggi visualizzati una volta". Questa funzione è attualmente in fase di test e verrà distribuita agli utenti "presto", ma significherà che coloro che inviano messaggi tramite la funzione View Once non dovranno preoccuparsi che il messaggio o l'immagine vengano conservati dalla persona a cui li si sta inviando.

Potrebbero comunque scattare una foto del loro telefono con un altro dispositivo, quindi tenetelo a mente quando questa funzione verrà introdotta.

Per il momento, date un'occhiata ai nostri trucchi e consigli segreti di WhatsApp, che contengono molte funzioni utili per sfruttare al meglio l'app di messaggistica.

Scritto da Britta O'Boyle.