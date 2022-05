Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp offre una serie di funzioni, alcune delle quali sono facili da trovare, mentre altre richiedono un approfondimento dell'applicazione.

L'app di messaggistica consente ad esempio di nascondere l'ultimo messaggio visto, di reagire ai messaggi con le emoji e, se lo si desidera, di cambiare lo sfondo di ogni contatto. Abbiamo trattato i nostri consigli e trucchi preferiti in una rubrica a parte, ma qui ci concentriamo su un consiglio che abbiamo scoperto di recente e che ci piace molto.

Sapevate che è possibile nascondere l'immagine del profilo di WhatsApp ai singoli contatti? Può darsi che non vogliate che una o più persone vedano la vostra foto, oppure che vogliate dare l'impressione di aver bloccato qualcuno per dargli una piccola lezione, ma in realtà non volete bloccarlo perché poi non sapreste se vi manda un messaggio.

Ecco come nascondere l'immagine del profilo di WhatsApp ai singoli contatti. Questa funzione è disponibile sia su dispositivi iOS che Android.

Aprite l'applicazione WhatsApp Toccate la scheda Impostazioni nell'angolo in basso a destra Toccare Account Toccare Privacy Toccare Immagine del profilo Toccare I miei contatti tranne... Scegliere i contatti che non si desidera vedano l'immagine del profilo di WhatsApp. Toccare Fatto nell'angolo in alto a destra

Sarà ancora possibile inviare e ricevere messaggi con i contatti selezionati come di consueto, ma questi vedranno un grande cerchio con l'icona di una persona al posto della vostra immagine WhatsApp.

Scritto da Britta O'Boyle.