Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La copertura mobile sulla rete ferroviaria della metropolitana di Londra si sta espandendo, con cinque stazioni aggiuntive che saranno presto accessibili. Transport for London ha annunciato che Virgin Media O2 e Vodafone si sono unite al rollout tecnologico gestito da BAI Communications.

Ciò significa che i clienti di Three, EE, Vodafone e Virgin Media O2 potranno usufruire della copertura dati 4G durante i loro viaggi in diverse parti della metropolitana di Londra, anche quando si trovano su un treno in galleria.

Dopo un progetto pilota di successo, gli utenti hanno potuto utilizzare i loro dispositivi nella parte orientale della linea Jubilee, ma nei prossimi sei mesi la copertura sarà estesa anche a Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank ed Euston.

Si prevede che parti della Central Line saranno attivate entro l'estate del 2023, con il West End e la City che offriranno connettività nei tunnel e nelle stazioni.

Continuano i lavori per fornire l'accesso mobile anche sulla Elizabeth LIne, appena inaugurata.

Attualmente, gli utenti possono ancora utilizzare la rete Wi-Fi gestita da Virgin Media in tutta la metropolitana di Londra. Da aprile 2023, la rete passerà a BAI Communications. È inoltre prevista l'aggiunta della connettività 5G alla rete in futuro.

"Mi sono impegnato con i londinesi a fornire il 4G su tutta la rete della metropolitana come parte della mia determinazione a costruire una Londra migliore per tutti - e non ho dubbi che questo trasformerà i viaggi di milioni di passeggeri", ha dichiarato il sindaco di Londra, Sadiq Khan.

Scritto da Rik Henderson.