(Pocket-lint) - Vodafone ha attivato il suo primo traliccio telefonico autoalimentato nel villaggio di Eglwyswrw a Sir Benfro/Pembrokeshire, in Galles. È la prima volta che una torre cellulare di questo tipo viene alimentata nel Regno Unito ed è considerata un modo in cui l'azienda può raggiungere meglio le aree rurali a bassa copertura.

Quest'ultimo traliccio 4G incorpora una turbina eolica costruita da Crossflow Energy, oltre a pannelli solari e a una batteria in loco per immagazzinare l'energia inutilizzata per i giorni più bui/pieni.

L'obiettivo di Vodafone è che questo pilone possa funzionare tutto l'anno con il solo vento, l'energia solare e la batteria che lo mantengono attivo.

L'azienda afferma che le turbine eoliche sono in grado di generare energia anche in presenza di poco vento e, insieme all'energia solare e alla batteria, consentono di costruire i tralicci senza dover scavare trincee per la posa dei cavi elettrici.

Ciò significa che i tralicci possono essere installati e montati più rapidamente rispetto ai tralicci tradizionali e sono generalmente migliori per l'ambiente. Inoltre, sono più silenziose e sicure per la fauna selvatica rispetto alle turbine tradizionali.

Vale la pena notare che questo particolare traliccio è un traliccio già attivo - che è infatti collegato alla rete elettrica - e viene riadattato con la tecnologia di autoalimentazione.

Vodafone afferma che questo traliccio - situato presso la Home Farm di Eglwyswrw - sarà attivo per due anni e utilizzerà questo periodo di prova di 24 mesi per verificarne l'efficacia.

I dati raccolti dovrebbero aiutare Vodafone a migliorare e ottimizzare ulteriormente la tecnologia e a determinare quali sono i siti migliori per questo tipo di antenne per un'ulteriore diffusione.

Naturalmente, l'obiettivo è che questo pilone utilizzi prevalentemente l'energia verde di cui è dotato. Utilizzerà quindi l'energia della rete solo quando necessario, in modo che gli abitanti della comunità di Eglwyswrw non rimangano senza segnale.

Se la sperimentazione funzionerà, Vodafone costruirà altri tralicci simili nelle zone morte della copertura, portando la connettività 4G più veloce e più forte in aree che attualmente ne sono prive.

Anche se, ancora una volta, i futuri siti remoti senza connessione alla rete elettrica nazionale avranno bisogno di un'altra fonte di energia come backup per i momenti in cui la combinazione di energia eolica, solare e batteria non riuscirà a farli funzionare.

Si tratta di una mossa promettente da parte di Vodafone, che potrebbe segnalare la presenza di antenne più ecologiche in futuro e, cosa altrettanto importante, portare il segnale mobile in luoghi che ne hanno bisogno.

Scritto da Cam Bunton.