La linea Vivo X90 sarà lanciata a livello mondiale il 31 gennaio 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Coloro che aspettavano di sapere quando la serie Vivo X90 sarebbe stata lanciata a livello globale dovranno aspettare ancora un po', fino al 31 gennaio.

La notizia arriva da un leaker che ha condiviso su Twitter la locandina di un evento di lancio. In esso si legge che la serie Vivo X90 sarà presentata proprio alla fine di gennaio, ma poco altro è confermato. La linea, che comprende X90, X90 Pro e X90 Pro+, è stata lanciata in Cina all'inizio di dicembre, ma questo è il lancio internazionale. Quello che ci interessa davvero.

Vivo X90 Series Launching on 31st January Globally pic.twitter.com/CSmQwWL4sU- Ankit (@TechnoAnkit1) December 16, 2022

Tuttavia, mentre in Cina sono stati annunciati tutti e tre i dispositivi, il leaker non è chiaro al 100% se otterremo la versione migliore quando uscirà dai confini cinesi. Ciò significa che potremmo non mettere le mani sul Vivo X90 Pro+, il che sarebbe un vero peccato.

Il Vivo X90 Pro+ è dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 12 GB di RAM e a un display da 6,78 pollici a 120 Hz. Tutte cose buone, così come la fotocamera principale da 50 megapixel.

In ogni caso, tutti i telefoni X90 che verranno rilasciati beneficeranno della connettività 5G, il che è sempre una buona cosa, e possiamo aspettarci di saperne di più sui dispositivi che verranno messi in vendita a tempo debito. Tra queste, i colori e le configurazioni che saranno disponibili e, forse, la cosa più importante: il prezzo.

Scritto da Oliver Haslam.