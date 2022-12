L'iQOO 11 debutta con una "esperienza di gioco mobile di livello superiore".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il sub-brand iQOO di Vivo ha annunciato l'iQOO 11, un nuovo smartphone di punta costruito per essere il più veloce possibile, ma con una disponibilità limitata.

Per prima cosa, iniziamo con le specifiche. Perché sono davvero eccezionali. Il cugino minore di Vivo si presenta con un display AMOLED E6 da 6,78 pollici a 144 Hz con una risoluzione di 1220 x 3200 e una luminosità di picco di 1800 nit. Nella nostra recensione dell'iQOO 11 abbiamo notato che questo display è eccellente, grazie anche alla velocità di aggiornamento di 144Hz.

All'interno, viene utilizzato il più recente silicio Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2. Questo è abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5 e anche lo storage è bello e veloce - UFS 4.0, per essere specifici. La batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 120 W completano la dotazione interna principale.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda le fotocamere, la fotocamera da 16 megapixel per i selfie è affiancata da una fotocamera primaria da 50 megapixel. Un ultrawide da 8 megapixel e un teleobiettivo da 13 megapixel completano il tutto. I nostri test hanno già confermato che la fotocamera principale è piuttosto buona, anche se la mancanza di risoluzione dell'ultrawide è un problema.

È possibile scegliere tra un paio di colori, tra cui Alpha (o nero, se preferite) o Legend (pelle vegana bianca con strisce BMW). Abbiamo recensito l'Alpha, ma il Legend ha un aspetto decisamente interessante.

L'unico vero problema è la disponibilità. Se state leggendo questo articolo, è molto probabile che non possiate comprare l'iQOO 11. È disponibile da oggi in Indonesia e Malesia, mentre in Thailandia arriverà il 15 dicembre. I lettori indiani potranno acquistare il telefono a partire dal 13 gennaio 2024. Ma per tutti gli altri? Non lo sappiamo ancora, ma possiamo solo sperare che un numero maggiore di persone abbia la possibilità di provare l'iQOO 11.

Scritto da Oliver Haslam.