iQOO 11 5G sarà lanciato il 2 dicembre con il chip di punta di Qualcomm

(Pocket-lint) - Il sub-brand di Vivo iQOO si prepara ad annunciare il suo prossimo telefono: l'iQOO 11 5G sarà presentato il 2 dicembre con uno Snapdragon 8 Gen 2 al seguito.

L'imminente annuncio del telefono è stato confermato dall'invio di un invito a un evento all'inizio di dicembre. L'invito conferma che il telefono includerà un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con un evento di quattro ore che avrà inizio alle 18:00 ora malese.

Purtroppo non sappiamo ancora quali saranno le altre specifiche principali del telefono, ma le indiscrezioni trapelate parlano di uno schermo da 6,78 pollici a 144Hz e 1440p e di una capacità di ricarica rapida di 120W.

L'invito all'evento conferma anche una sorta di partnership con la divisione M Motorsport di BMW, suggerendo che possiamo aspettarci una sorta di legame tra il telefono e la casa automobilistica tedesca.

Il lancio è ancora lontano, quindi possiamo aspettarci che iQOO condivida qualche altra informazione prima della grande presentazione. L'azienda ha già fatto grandi affermazioni, descrivendo il telefono come un dispositivo in grado di offrire "prestazioni mostruose" e "una potente durata della batteria", quindi dovremo aspettare per vedere se tutto ciò si rivelerà effettivamente vero. Di sicuro, l'inclusione dell'ultimo e più potente chip di Qualcomm non comprometterà le sue possibilità.

L'iQOO 11 5G non è il primo telefono Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ad essere annunciato, con il Vivo X90 Pro+ già confermato.

Scritto da Oliver Haslam.