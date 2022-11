Vivo X90: display e ricarica rapida annunciati prima dell'uscita sul mercato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Vivo annuncerà la serie di dispositivi X90 il 22 novembre e le specifiche del display e della ricarica sono già state rese note in anticipo.

Ci aspettiamo che Vivo annunci tre nuovi dispositivi la prossima settimana, con il debutto di X90, X90 Pro e X90 Pro+. Non contenta di aspettare la grande presentazione, sembra che Vivo abbia condiviso in anticipo piccole informazioni sui telefoni, con display e ricarica come argomento di discussione.

Partendo dai display, ci è stato detto che verranno utilizzati i display top di gamma Samsung E6 e BOE Q9, il che non significa molto a prima vista. Tuttavia, il pannello Samsung dovrebbe essere più luminoso che mai, mentre il Q9 di BOE dovrebbe avere una qualità complessiva migliore rispetto al suo predecessore.

Almeno uno dei telefoni, probabilmente il Vivo X90 Pro+, avrà un display curvo, mentre tutti e tre avranno una fotocamera selfie con foro centrale. Oltre a questo, si parla anche di "modulazione PWM ad alta frequenza fino a 2160Hz", che sembra impressionante.

Per quanto riguarda la ricarica, Vivo afferma che la serie X90 sarà dotata di una ricarica USB-C fino a 120 W, il che significa che difficilmente si rimarrà fermi ad aspettare che il telefono si accenda. È probabile che ci sia anche la ricarica wireless, anche se non è stata menzionata.

Ora tutti gli occhi saranno puntati sul 22 novembre per avere un quadro completo di ciò che questi tre telefoni di punta avranno da offrire. Il processore Snapdragon 8 Gen 2, annunciato di recente, dovrebbe fare la sua parte, rendendo il telefono veloce in ogni caso.

Scritto da Oliver Haslam.