Il Vivo X90 Pro+ è un vero e proprio gioiellino e sarà lanciato il 22 novembre

(Pocket-lint) - Il prossimo telefono di punta di Vivo sarà l'X90 Pro+ e sarà annunciato il 22 novembre. E sta già facendo parlare di sé per il suo splendido colore rosso.

Il 22 novembre Vivo presenterà l'intera linea X90, ma è l'X90 Pro+ il più interessante del trio di nuovi telefoni. Questo perché ci è stato detto di aspettarci alcune specifiche decenti su tutta la linea, a partire da un display 2K LPTO da 6,78 pollici. Poi ci sono 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. E poi arriviamo alle fotocamere.

Vivo X90 Pro+



- 6.78" 2K LTPO E6

- SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 12GB di RAM

- 256/512GB di storage

- Fotocamera posteriore: 50MP (1") + 48MP (UW) + 50MP (Tele) + 64MP (periscopio)

- Fotocamera anteriore: 32MP

- Android 13

- Batteria da 4.800mAh~, 80W wired, 50W wireless

- Chip Vivo V2

- Ottica Zeiss- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 14 novembre 2022

Il leaker Yogesh Brar ci dice che un sensore da 50 megapixel da 1 pollice alimenterà la fotocamera principale, mentre un ultrawide da 48 megapixel la raggiungerà sul retro. Vivo non ha finito. C'è un altro sensore da 50 megapixel abbinato a un teleobiettivo e un'ultima configurazione a cannocchiale da 64 megapixel per chi ha bisogno di un po' di zoom in più.

Ma se tutto ciò sembra promettente, le cose si fanno davvero interessanti quando si vede l'apparecchio. Perché questo è decisamente un bel telefono, soprattutto nella finitura rossa.

Certo, anche la versione nera è bella, ma a noi piace molto la finitura rossa.

Il 22 novembre!

