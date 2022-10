Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Vivo dovrebbe annunciare tre nuovi telefoni con il marchio X90 prima della fine dell'anno e di uno di questi sono appena trapelate le specifiche.

Se tutto va come ci aspettiamo, Vivo annuncerà i suoi nuovi telefoni nel dicembre 2022, almeno in Cina. La linea dovrebbe includere il modello base Vivo X90, oltre a Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. È proprio il primo ad essere al centro dell'ultima notizia, con il leaker di Weibo Digital Chat Station che ha annunciato una serie di specifiche chiave per questo prodotto.

Secondo loro, il sostituto dell 'X80 di Vivo sarà dotato del chip MediaTek Dimensity 9200, come si era già vociferato per l'X90 Pro+. Il chip sostituirà il Dimensity 9000 utilizzato nel vecchio X80.

Per quanto riguarda le altre specifiche, Vivo ha previsto per l'X90 una batteria da 4.700 mAh, che potrà essere ricaricata con un caricabatterie rapido da 120W. Anche il display viene rivelato, con un display AMOLED da 1,5K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Si tratta di un bel miglioramento rispetto al display Full HD+ dell'X80.

Si parla anche di una migliore protezione dalla polvere e dall'acqua per il nuovo modello, anche se Digital Chat Station non si aspetta che Vivo si prenda la briga - e le spese - di ottenere la certificazione ufficiale IP68.

La linea Vivo X90 dovrebbe essere lanciata in Cina nel giro di poche settimane, ma chi è in attesa di un lancio internazionale dovrà aspettare ancora un po'. L'uscita oltre i confini cinesi è prevista per gennaio 2023.

Scritto da Oliver Haslam.